Palermo, giovedì c'è il Como. I lariani senza la loro stella Fabregas

Neanche il tempo di godersi la vittoria contro il Benevento, che il Palermo deve già pensare al prossimo impegno. Quello di giovedì sera, al Barbera, quando Brunori e compagni affronteranno il Como che sarà privo della sua stella Fabregas. La squadra si è fermata in Campania per un giorno di lavoro e rientrerà nel capoluogo solo in serata. Previste due sedute: di mattina e nel primo pomeriggio.

Corini torna con tre punti in tasca, con tante certezze e anche qualche dubbio. Come ad esempio quello che riguarda le condizioni di Sala, uscito ieri malconcio dopo uno scontro di gioco e sostituito da Crivello. E poi ancora: l’utilizzo di un regista fisso da affiancare al grande lavoro sporco di Gomes? La prestazione di Damiani è stata sufficiente e non è escluso che tra 4 giorni l’ex Empoli possa essere di nuovo utilizzato in cabina di regia. Aspettando sempre Stulac, per il quale Corini ha detto che “si sta lavorando tanto per farlo rientrare nelle migliori condizioni”.

Adesso il Palermo deve lavorare sulla continuità, dopo aver trovato il secondo successo esterno del suo campionato e aver quindi riequilibrato un po’ l’andamento tra casa e trasferta. Sono 7 i punti conquistati lontano dal Barbera e 11 quelli presi nel capoluogo. 15 sono i gol fatti e 19 quelli subiti. Di nuovo a metà tra playoff e zona playout, i rosanero ora non vogliono fermarsi. L'obiettivo è raccogliere il massimo prima della sosta natalizia (ancora 4 partite) per consolidarsi e trascorrere le vacanze senza ansie.

