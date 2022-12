Palermo, albero di Natale allo stadio: "addobbato" con buone azioni

Il piazzale dello stadio Barbera a Palermo ospiterà per la prima volta un albero di Natale allestito dal club rosanero e collegato a un’iniziativa di solidarietà in collaborazione con i volontari della Onlus Maredolce, charity partner ufficiale del Palermo, fondata da Ficarra e Picone e sostenuta anche da Stefania Petyx, Pif e tanti altri.

L'albero, decorato a tinte rosanero, è arrivato dal Trentino Alto Adige ed è alto più di cinque metri. Adornerà il piazzale dello stadio per tutto il periodo natalizio. Ad addobbarlo saranno le buone azioni di tifosi e cittadini comuni che decideranno di sposare la raccolta fondi di Maredolce a sostegno dei piccoli ospiti delle case-famiglia palermitane, rifugio di centinaia di persone in difficoltà economica e sociale.

Il 7 dicembre dalle 16 alle 19.30 e l’8 dicembre dalle 9.30 alle 13, chiunque potrà recarsi nel piazzale dello stadio e contribuire alla raccolta fondi donando la cifra che preferisce. Ma chi donerà almeno dieci euro “sbloccherà” una coppia di palline di Natale rosa, prodotto ufficiale del Palermo a tiratura limitata: una potrà portarsela a casa per ricordo e l’altra andrà direttamente ad adornare l’albero. In questo modo, dopo la raccolta del 7 e 8 dicembre, il 9 dicembre l’albero sarà riempito con tutte le palline frutto delle donazioni dei cittadini alla causa di Maredolce, a cui contribuirà direttamente anche il club rosanero. La raccolta continuerà anche l’8 dicembre nel pomeriggio, tra le 18 e le 22, in concomitanza con la partita casalinga Palermo-Como, ma in questo caso l’accesso è garantito solo ai possessori di titolo per accesso in tribuna.

Per promuovere al meglio l’iniziativa, il 7 dicembre alle 18 a dare il via simbolicamente alla raccolta sarà Stefania Petyx insieme ad alcuni giocatori del Palermo, che insieme accenderanno le luci dell’albero ancora da riempire di palline e consegneranno personalmente le palline del Palermo ai primi donatori. Gli appuntamenti continuano l’8 dicembre alle 11.30, quando i comici e influencer (nonché grandi tifosi del Palermo) Stefano Piazza e Chris Clun condurranno una divertente tombola in piazza, sempre ai piedi dell’albero, con in palio speciali premi targati Palermo Fc, tra cui abbigliamento ufficiale della squadra, biglietti del Palermo Museum e, come primo premio, un’esperienza da vip in tribuna centralissima con catering e ospitalità in una delle prossime partite casalinghe del Palermo.

