Palermo-Venezia 0-0, la diretta. Bombarda il Venezia: tremano i rosanero

47’ Termina il primo tempo, senza recupero. Squadre a riposo sullo 0-0.

46’ Bombarda il Venezia: prima destro di Cernigoj e gran parata di Pigliacelli, poi Tessman col sinistro con Mateju che si è immolato in scivolata. Tremano ì rosanero

43’ Pigliacelli miracoloso: Cernigoj calcia forte col sinistro ma trova l’opposizione dell’ex Craiova. Mateju era scivolato e aveva regalato il pallone all’attaccante arancioverde.

40’ Prova Di Mariano: destro ribattuto. Poi ci prova anche Bettella dalle retrovie; sarà angolo per ì rosanero.

39’ Perde il tempo Mateju per servire Segre: rumoreggia il pubblico.

37’ Fallo di Segre e cartellino giallo per Tessman.

36’ Di Mariano poco sveglio: buon pallone di Gomes ma l’esterno ex Lecce è macchinoso e si fa anticipare.

34’ Torna ad attaccare il Venezia sul settore di destra: si oppone Sala.

32’ Cross di Di Mariano e Brunori che non ci arriva per un soffio. Di nuovo vivi ì rosanero.

30’ Cross insidioso di Valente: Brunori anticipato. Prova a sbucare fuori (di nuovo) il Palermo.

28’ Canta incessantemente la Curva del Palermo. Decisamente sono loro i protagonisti del match in questo momento.

26’ Si studiano le due squadre, ma il Palermo ha smesso di pressare gli avversari. Ancora 0-0 il parziale.

24’ Resta a terra Di Mariano dopo una tacchettata.

22’ Non riesce più a giocare il Palermo. Tanti errori in uscita e tante incomprensioni.

20’ Anderssen ci prova da pochi passi: para Pigliacelli distendendosi a terra.

18’ Resta giù Sala dopo uno scontro di gioco.

17’ Zampano in mezzo per Cernigoi: ci mette una pezza Gomes che mette la palla in calcio d’angolo.

15’ Guadagna metri il Venezia col passare dei minuti di gioco. Il Palermo, dopo i minuti iniziali, si è spento.

14’ Fallo su Di Mariano e calcio di punizione per il Palermo dai 35 metri.

12’ Fase di stallo del match. Le due squadre fanno densità in mezzo al campo.

10’ Grande occasione per il Venezia: Broh perde palla a ridosso della sua meta campo e Tessman ne approfitta calciando in porta. Per fortuna dei rosanero la sfera termina a lato alla destra di Pigliacelli.

8’ Cross sbilenco di Sala, rimessa dal fondo per il Venezia. Ancora 0-0 il parziale al Barbera.

7’ Calcia di nuovo il Venezia verso la porta di Pigliacelli. Questa volta Pojampalo aveva provato la girata.

6’ Cernigoi calcia col destro e pallone che termina fuori di poco. Si iscrive anche il Venezia al match.

5’ Pericoloso il Palermo: cross di Sala che non riesce a colpire il pallone. Il numero 9 è stato disturbato anche dalla presenza di Segre.

3’ Fallo laterale in zona d’attacco per i padroni di casa.

2’ Subito propositiva la squadra di Corini, che attacca sull’out di destra.

1’ Attacca da sinistra a destra il Palermo in questo primo tempo. Primo possesso rosanero.

Il Palermo riparte da Bettella e Nedelcearu centrali. Matejù confermato terzino destro, Sala sinistro. Per il resto nessuna novità rilevante nell’undici iniziale che tra pochi minuti affronterà il Venezia in occasione della quattordicesima giornata di serie B 2022/2023. Queste le formazioni ufficiali:

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 48 Bettella, 3 Sala; 8 Segre, 5 Gomes, 14 Broh; 30 Valente, 9 Brunori (C.), 10 Di Mariano. A disposizione: 12 Massolo, 2 Pierozzi, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 16 Stulac, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 34 Devetak, 54 Peretti, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

VENEZIA (3-5-2): 66 Joronen; 2 Wisniewski, 23 Ceppitelli, 32 Ceccaroni (C.); 27 Candela, 33 Crnigoj, 38 Andersen, 8 Tessmann, 7 Zampano; 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo. A disposizione: 12 Oliveira Bertinato, 22 Sperandio, 6 Busio, 11 Novakovich, 13 Modolo, 16 Fiordilino, 21 Cheryshev, 25 Pierini, 30 Svoboda, 31 Ullmann, 36 Zabala, 47 St Clair. Allenatore: Vanoli.

