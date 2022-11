Palermo-Venezia, dove vedere la partita: tv, orari e streaming

Dopo una settimana di stop per la disputa di alcune amichevoli delle nazionali, torna il campionato di serie B (la Serie A riprenderà solo a gennaio 2023, dopo i mondiali che si stanno giocando in Qatar) e per quanto riguarda il Palermo il calendario prevede lo scontro diretto al Barbera, domenica pomeriggio alle 18 contro il Venezia.

La gara con la squadra di Vanoli, da poco arrivato sulla panchina dei lagunari, è un autentico match salvezza fra due squadre che si trovano a ridosso della zona playout, come il Palermo o in piena zona retrocessione come il Venezia. Dunque è un match importante e delicato per entrambe le squadre, a sei giornate dal termine del girone di andata.

Una partita delicata ma non, come si dice, una partita di cartello. Sarà anche per questo ma al Barbera non si prevede il pienone e la prevendita finora è al di sotto dei numeri fatti registrare in altre occasioni. Anche i tifosi del Venezia che, dopo lunga riflessione delle autorità competenti, solo da ieri hanno potuto acquistare il tagliando del settore ospiti. Dunque nemmeno i tifosi lagunari saranno numerosissimi.

Le condizioni metereologiche inoltre non sembrano incoraggianti (previsti densa pioggia e vento) ed anche se il match è fissato per un tranquillo e festivo giorno di domenica, in molti preferiranno restare a casa a guardare in tv la sfida fra il Palermo ed il Venezia. Per tutti coloro che non sceglieranno il Barbera, l’offerta televisiva prevede che la gara sarà trasmessa da Sky, Dazn e Helkbiz Live.

Sky Sport canale 255 oppure in streaming su Sky Go o sull’App NOW Tv, tablet, pc e cellulari. Dazn trasmetterà la partita che potrà essere vista tramite App presente sulle Smart Tv o in streaming su tablet, pc e cellulari. Su Helbiz Live, possibilità di vedere la gara sull’apposita App scaricabile per tablet, pc e cellulari.

