Calcio, il maltempo non ferma i tifosi: venduti 4 mila biglietti per Palermo-Venezia

Si avvicina Palermo-Venezia, sfida valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie B. Per le due squadre, in palio punti importanti in ottica salvezza. Da conquistare, sponda siciliana, grazie alla spinta incessante del proprio pubblico. Senza il quale, i rosanero hanno raccolto soltanto 4 punti. 11, invece, sono quelli conquistati nel proprio stadio. E anche contro la squadra di Vanoli, l'appoggio non mancherà.

Sono già 4000 infatti i biglietti staccati per assistere al match, con due giorni ancora a disposizione per acquistare il proprio tagliando. Alla Favorita, potrebbero essere alla fine circa 16.000 gli spettatori sugli spalti. Nonostante il maltempo previsto per domenica. Del resto, non è una novità: il Palermo è al terzo posto per media spettatori nelle prime 13 giornate di Serie B.

Sono 19.174, mediamente, i tifosi che ogni due settimane raggiungono il Barbera per sostenere i propri beniamini. In prima posizione c'è il Bari con una media di oltre 27.000 spettatori a partita e al secondo il Genoa, che al Ferraris registra ogni 15 giorni una media di oltre 25.000 sostenitori. Palermo dunque sul podio per numero di spettatori nelle partite casalinghe. 13esimo, invece, nella griglia che conta di più. E che dice, che passa sempre un filo sottile tra la zona playoff (distante 5 punti) e quella playout (un punto più bassa). La certezza, intanto, si chiama Renzo Barbera. E anche domenica sarà il solito luogo caldo di passione.

© Riproduzione riservata