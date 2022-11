Rosa quasi al completo per Palermo-Venezia ma Doda ancora non recupera

Eugenio Corini avrà quasi tutti i suoi giocatori a disposizione per il match contro il Venezia. Domenica, al Barbera (ore 18), arriverà la squadra di Soncin, penultima in classifica con 9 punti conquistati.

Anche oggi, Brunori e compagni si sono allenati al Tenente Onorato di Boccadifalco. Solo Buttaro e Saric, hanno svolto lavoro differenziato e proseguito con le cure mediche adeguate, come comunicato dalla stessa società: "Oggi pomeriggio a Boccadifalco Alessio Buttaro e Dario Saric hanno svolto un lavoro in palestra e si sono sottoposti a terapie".

Masimiliano Doda, informa ancora il club, ha concluso invece in anticipo la seduta a scopo precauzionale. Un calvario che continua per il centrocampista bosniaco, che in stagione ha giocato solo 8 volte di cui 4 da titolare e 5 da subentrato. Dopo un inizio promettente, il 25enne non ha più trovato spazio e adesso è alle prese con un infortunio. Corini lo aveva schirato nell'11 iniziale contro Reggina, Genoa, Frosinone e Reggiana.

© Riproduzione riservata