Palermo-Venezia: "Gara al veleno", ma arriva l'ok per ospitare i tifosi in trasferta

Palermo-Venezia, in programma domenica pomeriggio alle 18 allo stadio Renzo Barbera è una gara che ha sempre determinato momenti di tensione fra le due tifoserie, ma anche tante polemiche fuori dal campo. Probabilmente una coda di quello che avvenne all'epoca di Maurizio Zamparini, della sua acquisizione del Palermo e di quel travaso di dodici giocatori che raggiunsero il ritiro dei rosanero a Longarone. I tifosi veneziani non gradirono e forse da quel giorno la rivalità è diventata ancora più accesa.

Questo sì ma anche altro, tanti gli episodi nati negli ultimi anni. Come ad esempio quello che vide protagonista il presidente Tacopina, all'epoca della gestione Tuttolomondo quando i rosanero vennero penalizzati di venti punti e il Venezia costretto a giocare e perdere lo spareggio con la Salernitana. Poi il Palermo fu radiato e il Venezia riammesso in serie B. Insomma, una gara dai mille veleni e per questo motivo l'osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive (ONMS) ha temporeggiato tantissimo prima di dare il nulla osta alla trasferta dei tifosi del Venezia al Barbera. Da poche ore infatti sono disponibili i tagliandi per il settore ospiti che potrà accogliere quanti vorranno raggiungere Palermo per assistere al match salvezza fra la squadra di Corini e quella di Vanoli.

Il costo del singolo biglietto è di 15 euro e non sarà possibile comprarlo il giorno stesso della partita. I tifosi del Venezia dunque dovranno arrivare a Palermo già provvisti del tagliando; inoltre la nota dell’ONMS stabilisce che i residenti dell'intera provincia di Venezia potranno acquistare esclusivamente il biglietto del settore ospiti e non altre settori dell’impianto palermitano.

