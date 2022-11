Palermo al lavoro in vista del Venezia: problemi per Buttaro, Crivello in gruppo

La quattordicesima giornata di Serie B è quasi alle porte e ormai, fare ancora passi falsi - almeno in questo girone di andata - porterebbe gravi conseguenze.

Il Palermo di Corini continua il lavoro atletico in vista del delicato posticipo di domenica pomeriggio contro il Venezia, prima di concentrarsi nelle consuete sedute di analisi video dell’avversario, che si terranno nelle prossime giornate. Oggi pomeriggio - come ha evidenziato la nota diramata dalla società di Viale del Fante - a Boccadifalco tre rosanero non hanno lavorato col resto del gruppo. Alessio Buttaro ha lavorato in fisioterapia, in seguito al riacutizzarsi della sintomatologia dolorosa al piede sinistro. Acciacco che sta creando qualche problema al giovane da qualche settimana.

Ancora out Dario Saric. Il 25enne bosniaco sta continuando a svolgere le terapie in seguito alla lesione distrattiva del vasto intermedio della coscia destra. Massimiliano Doda ha svolto un lavoro differenziato programmato e Roberto Crivello si nuovamente è allenato regolarmente con i compagni.

