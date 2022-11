Palermo-Venezia, al via alla vendita dei biglietti: i costi

Al via alla vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Venezia, valevole per la quattordicesima giornata di campionato di Serie BKT, prevista per domenica 27 novembre alle ore 18 allo stadio Renzo Barbera. I tagliandi sono disponibili fino alle 17:55 di domenica o comunque fino ad esaurimento posti.

I biglietti sono acquistabili su il sito Vivaticket; sui punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale; il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. (Tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:30. Domenica 27 novembre fino alle 13:00). Per quando riguarda i prezzi, non ci sono variazioni rispetto alle partite precedenti: in tutti i settori dello stadio ci saranno delle agevolazioni per le categorie over 65 e under 18.

Le curve avranno il prezzo di 15 euro (intero) e 12 euro (ridotto). In gradinata sarà di 20 euro il costo nell’anello superiore (intero) e 16 euro (ridotto). In quella inferiore 25 euro (intero) e 20 (ridotto). In tribuna laterale il prezzo è di 35 euro (intero) e 28 (ridotto) mentre in quella centrale il costo è di 50 euro (intero) e di 40 euro (ridotto). In tribuna centralissima, infine, il costo sarà di 70 euro (intero) e 55 (ridotto). Corini si affiderà, ancora una volta, al fattore casa per conquistare punti importanti. Il pubblico, risponderà presente, ancora una volta.

