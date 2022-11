Palermo, allenamenti serrati in vista dello scontro salvezza col Venezia

Settimana di stop per il campionato di serie B ma il Palermo continua ad allenarsi in vista dell'impegno di domenica 27 novembre quando al Barbera affronterà il Venezia in uno scontro diretto per la salvezza.

Corini, tranne ovviamente Sala che prosegue il suo percorso di riabilitazione dopo l'intervento per la ricostruzione del legamento crociato e tranne qualche leggero importunato, ha l’intero gruppo a sua disposizione. Non ci sono ovviamente i due convocati nelle rispettive nazionali e cioè Mateju con la Repubblica Ceca che ieri ha battuto in amichevole le isole Far Oer (Mateju è rimasto in panchina) e il rumeno Nedelcearu che oggi è impegnato contro la Slovenia che invece non ha convocato Stulac.

Nella seduta di questo pomeriggio effettuata al Tenente Onorato di Boccadifalco sia Di Mariano che Marconi hanno lavorato regolarmente in gruppo. Ieri l'esterno offensivo palermitano aveva svolto una seduta differenziata per una affaticamento muscolare così come Buttaro che anche oggi ha svolto un allenamento differenziato programmato. Si è ripreso dunque Marconi assente nella seduta di ieri per uno stato influenzale. Saric che ieri aveva terminato in anticipo la seduta per un risentimento muscolare accusato nel corso dell'allenamento oggi si è sottoposto a terapie così come ha lavorato con i fisioterapisti anche Roberto Crivello.

