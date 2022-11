Da Rispoli a Marson, passando per Broh: il legame tra Cosenza e Palermo

Uno dei più noti derby del sud, quello tra Cosenza - Palermo, in programma sabato pomeriggio allo stadio San Vito. Presso la città Silana è un classico incontro di serie B fra due squadre che nel passato si sono già incrociate 15 volte in Calabria e che vede i padroni di casa nettamente in vantaggio negli scontri diretti disputati in terra calabra con ben sette vittorie. Ma, complici i fallimenti che hanno riguardato entrambe le società, è una gara che non si disputa da tanti anni da quel famoso marzo 2019 data in cui Nestorovski con il suo gol riuscì a strappare il pareggio per i rosanero.

Una gara dove, in casa Cosenza, alcuni giocatori ricorderanno le loro gesta in maglia rosanero primo fra tutti Andrea Rispoli, indimenticato difensore che con la maglia del Palermo ha disputato 129 gare ed ha pure indossato la fascia di capitano. Il 34enne difensore ha giocato nel Palermo dal 2015 al 2019, l'anno del fallimento. È legato alla città per aver sposato una palermitana ma del nuovo Palermo non conosce ovviamente nessuno, tranne Andrea Accardi che, come lui, ha vissuto quegli anni in maglia rosanero. Altro giocatore a lungo legato al Palermo è il portiere Marson, ventiquattrenne che ha indossato la casacca rosanero dal 2014 al 2018 fra giovanili e prima squadra.

Soltanto un anno con la maglia rosanero del nuovo Palermo nel 2019 per un palermitano purosangue come il terzino La Vardera, che nell'anno della rinascita ha giocato con la squadra dell'under 17. Fra le fila dei rosanero invece soltanto un giocatore ha indossato la maglia del Cosenza, si tratta del centrocampista Jeremie Broh che nella stagione 2019/2020 ha disputato 18 gare con la maglia rossoblù condite da un gol. Poi nessun altro giocatore dell'attuale organico rosanero ha mai giocato a Cosenza ma in diversi (Corini, Nedelcearu, Sala e Vido) hanno indossato la maglia della rivale Crotone, altro club calabrese con cui il Palermo si è spesso incrociato.

