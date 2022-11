Cosenza-Palermo, i precedenti non sorridono: ultima vittoria in trasferta nel 2002-2003

Cosenza-Palermo, in programma sabato alle 14 allo stadio ‘’San Vito’’ della città calabrese, in passato ha rappresentato un classico nel campionato di Serie B e la tradizione, guardando i numeri, non è certamente favorevole ai rosanero. L'ultimo successo del Palermo a Cosenza è datato stagione 2002-2003, la prima dell'era Zamparini: quando i rosanero con Arrigoni in panchina vinsero due a uno con i gol di Morrone e Maniero.

Quella stagione però il Palermo non centrò la promozione perdendo una sfida diretta a Lecce e rimandando all'anno successivo la scalata alla serie A. Quello fu l'ultimo successo dei rosa nero che sul campo del Cosenza hanno spesso conosciuto sonore sconfitte. La storia degli incontri tra Cosenza e Palermo è legata alle vicissitudini societarie che hanno riguardato le due società. L'ultimo incontro infatti si è giocato quattro stagioni fa, nel marzo del 2019, la stagione che poi terminò con la penalizzazione, la radiazione dalla Figc ed il successivo fallimento del club. In quell'occasione, nel marzo del 2019, finì 1-1 e per il Palermo segnò Nestorovski.

Dunque il Palermo va a Cosenza dopo quattro stagioni e nei precedenti incontri il bilancio è decisamente favorevole ai padroni di casa che su 15 incontri ne hanno vinto 10, pareggiati 4 e solo una volta sono usciti sconfitti. L'ultima vittoria del Cosenza però risale alla stagione 2001-2002 quando i calabresi si imposero per tre a due. Sabato uno scontro salvezza, fra due squadre che comunque stanno vivendo situazioni diametralmente opposte con il Palermo in piena crescita ed in ripresa ed il Cosenza in vistoso calo.

Il Cosenza viene da ben 5 sconfitte consecutive che hanno compromesso la classifica e fatto sprofondare i calabresi in piena zona retrocessione, dopo un buon inizio di stagione. Risultati che sono costati la panchina a Dionigi sebbene alla sua prima uscita il nuovo allenatore Viali è andato incontro all’ennesima sconfitta per mano del Pisa.

