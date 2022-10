Palermo, blitz di Marwood a Boccadifalco: rinnovata la fiducia a Corini

L’amministratore delegato del ramo sportivo del City Football Group Brian Marwood si è recato questo pomeriggio a Boccadifalco nel centro sportivo che ospita gli allenamenti del Palermo per incontrare l’allenatore rosanero Eugenio Corini. L’ex attaccante dell’Arsenal, dirigente di punta della holding che detiene la proprietà del club di viale del Fante, è arrivato al «Tenente Onorato» per rinnovare la fiducia al tecnico al centro delle critiche da parte dei tifosi per la mancanza di risultati.

Marwood, che era accompagnato dall’uomo mercato del City Football Group Luciano Zavagno e dal direttore sportivo rosanero Leandro Rinaudo, ha assistito all’allenamento del Palermo da bordo campo. Al suo arrivo il tecnico Eugenio Corini gli è andato incontro per un saluto veloce e poi si è intrattenuto con lui al termine della seduta. Non è la prima volta in questa stagione che un dirigente della proprietà arriva a Palermo per stare vicino alla squadra che attualmente è terzultima nel campionato di Serie B, il 12 ottobre scorso a Boccadifalco dopo la sconfitta per 3-0 sul campo della Ternana a Boccadifalco era arrivato l’argentino Diego Gigliani, amministratore delegato del club rosanero e già membro della dirigenza del City Football Group.

