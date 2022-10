Palermo, sui social i tifosi scaricano il mister: spopola l'hashtag #Coriniout

Il tempo che sta per finire e la fiducia che resiste ancora. Le due facce di un quadro che rappresenta una squadra demotivata e terzultima in classifica in piena zona retrocessione. Modena, o forse ci sarà tempo fino alla sfida contro il Parma. Se però non arriveranno punti nemmeno nelle prossime due settimane, City Group si muoverà in qualche modo. Impossibile, sarebbe, restare immobili di fronte ad una classifica che piange e ad un gioco che non ha una precisa identità. E sui social, spopola intanto l'hashtag "#Coriniout".

I tifosi vorrebbero l'esonero dell'allenatore da parte della società. Questa al momento, pare voglia concedere però, come detto, ancora un altro po' di tempo. Qualcuno ha puntato il dito contro le dichiarazioni post partita dell'allenatore. Paolo scrive infatti: "Sensazione surreale leggere le parole del mister.

O sono pazzo io o abbiamo visto evidentemente cose opposte". Gioacchino presta la sua attenzione sulla pochezza del gioco espresso: "Se io fischio, è perchè non vedo idee di gioco, non per il risultato. Perchè sarò per sempre un tifoso del Palermo. Sono stufo di sentire la parola 'crescita', siamo in fondo alla classifica e abbiamo ottenuto due pareggi in casa a dir poco inguardabili". I più lanciano poi un messaggio ben preciso: "#Coriniout". Un clima tutt'altro che disteso. All'orizzonte, il match contro il Modena. Un'altra trasferta difficile. In relazione all'avversario, certo, anche se basterebbe specificare che Brunori e compagni andranno lontano dal Barbera (dove le cose non vanno comunque bene) per capire che il risultato è già quasi, scritto. Lontano da casa, il Palermo ha infatti ottenuto solo 1 punto, quello al San Nicola di Bari, alla 2^ giornata di campionato. Corini ha le settimane contate. E questa volta davvero.

© Riproduzione riservata