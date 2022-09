Il Palermo saluta Manchester, 24 ore di pausa e poi testa al Sudtirol

Il Palermo oggi saluta Manchester e probabilmente sarà un arrivederci e non un addio. Così si spera. La squadra di mattina effettuerà una leggera sgambatura dopo l'allenamento congiunto di ieri con il Nottingham Forrest: quindi, dopo pranzo, pullman fino all’aeroporto per imbarcarsi sul charter che riporterà il gruppo a Palermo.

Un mini ritiro diviso tra l'allenamenti e lo stupore (piacevole) di tutto ciò che stava intorno: dai campi straordinari con l'erba curatissima alle strutture di appoggio, dallo stadio dove gioca la squadra di Guardiola agli spogliatoi dei Citizens.

Ma un ritiro in cui Eugenio Corini si è fatto distrarre molto meno, restando concentratissimo sul lavoro da svolgere per far crescere il gruppo. Il tecnico rosanero si ritiene soddisfatto degli allenamenti svolti, della possibilità che hanno avuto i giocatori di conoscersi meglio e dell'opportunità che il City Group ha dato al Palermo, altro aspetto fondamentale che va letto come un importante segnale di investimento della holding sul club rosanero.

Ma il pensiero di Corini è stato rivolto soprattutto al campo e al prossimo avversario, il Sudtirol che scenderà al Barbera sabato prossimo (1 ottobre). Il tecnico rosanero concederà ai suoi giocatori un giorno di riposo, domani, ma da lunedì di nuovo tutti in campo per preparare la sfida contro gli altoatesini e provare a rimettersi in corsa dopo la sconfitta di Frosinone.

Anche perché, considerando il lungo viaggio fino a Palermo ed il fuso orario, è probabile che il gruppo faccia rientro in città solo in serata.

