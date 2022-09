Il Palermo vince a Manchester, Soleri decide il test col Nottingham Forest

Vittoria del Palermo per 1-0 nel test con il Nottingham Forest all’Accademy Stadium dell’Etihad Campus di Manchester. La squadra di Eugenio Corini si è imposta contro il club che gioca in Premier League grazie alla rete di Edoardo Soleri realizzata alla mezzora del secondo tempo. L’attaccante, andato in gol dopo essere subentrato a partita in corso come gli capitava anche nello scorso campionato di Serie C, ha realizzato di destro su cross dalla destra di Pierozzi.

Domani mattina i rosanero scenderanno in campo per l’ultimo allenamento del ritiro in Inghilterra e nel pomeriggio faranno rientro a Palermo. La preparazione in vista della prossima gara contro il Sudtirol, che si disputerà al Barbera alla ripresa del campionato di Serie B il primo ottobre alle 14, riprenderà lunedì.

© Riproduzione riservata