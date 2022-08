La storia del football a Palermo: la svolta di Majo Pagano, nasce l’Audax

Quinta puntata de La città del football, un'inchiesta storica di Giovanni Tarantino in 10 puntate, con la quale il Giornale di Sicilia fa luce sull'ascesa del calcio a Palermo. Un fenomeno legato al costume, ai rapporti commerciali, alle relazioni familiari e internazionali, prima ancora che allo sport propriamente detto.

Non sappiamo se all’origine di tutto ci sia quanto tramandato da un aneddoto. Un braccio rotto a Ignazio Majo Pagano durante uno scontro di gioco con un calciatore inglese che, in maniera poco elegante, non si sarebbe neanche scusato. Certo è che qualcosa deve essere accaduto, se dopo un quadriennio di presidenza, appena conclusa la quarta (e ultima) edizione della Coppa Whitaker, e subito prima dell’inizio dell’epopea della Coppa Lipton, Ignazio Majo Pagano decide di fondare l’Audax Foot-Ball club. Una scissione che lascia sostanzialmente alla componente britannica il Palermo Fbc e che rappresenta il primo vero tentativo tutto italiano di fondare un club capace di contrapporsi agli inglesi.

