La storia del football a Palermo: la Coppa Lipton, il sogno del calcio al Sud

Sesta puntata de La città del football, un'inchiesta storica di Giovanni Tarantino in 10 puntate, con la quale il Giornale di Sicilia fa luce sull'ascesa del calcio a Palermo. Un fenomeno legato al costume, ai rapporti commerciali, alle relazioni familiari e internazionali, prima ancora che allo sport propriamente detto.

Non un torneo come tanti ma addirittura «una delle direttrici per lo sviluppo del gioco nel Meridione d’Italia. Il cui demiurgo ha un nome e un cognome: Thomas Lipton». Vale la pena riflettere su queste parole del giornalista Alessandro Lanzarini sulla Coppa Lipton. Perché pubblicate su un’enciclopedia della Coppa del mondo edita nel 1990 dal Guerin Sportivo, e non da una fonte divulgativa locale che potrebbe assumere toni trionfalistici a riguardo.

Sette anni consecutivi con Palermo campo principale delle fasi finali, due regioni - la Sicilia e la Campania - sempre coinvolte dalla prima all’ultima edizione, due sedi che si inseriscono nella storia della città di Palermo, il campo Notarbartolo e il campo Ranchibile, una serie di protagonisti a dir poco eclettici, una coppa in argento alta un metro del valore economico di cinquemila lire, che ha al suo apice, stilizzato mentre cinge un pallone, l’inventore della competizione che porta il suo nome, sir Thomas Lipton.

