La diretta di Bari-Palermo 0-0: brivido per i rosa, Cheddira va vicino al gol

Si controlla al Var

37’ Gol annullato a Valente per posizione di fuorigioco!

36’ Il Palermo da diversi minuti non riesce più a rendersi pericoloso.

35’ Calcia forte Cheddira! Bravo Pigliacelli a respingere.

31’ Nulla di fatto: destro alto sopra la traversa con Caprile che ha battezzato fuori.

30’ Calcio di punizione per il Palermo dai 25 metri: fallo guadagnato da Elia.

29’ Segnalato fuorigioco dubbio a Brunori: si sarebbe trovato a tu per tu con Caprile.

27’ Cross in mezzo di Elia e Brunori che con fatica era riuscito a tenere il pallone in campo. L’arbitro segnala però un rinvio dal fondo: il pallone aveva varcato la linea nella sua traiettoria.

26' Riprende il gioco.

Cooling Break.

24’ Riparte Valente e Maita lo stende giù: calcio di punizione e cartellino giallo per il centrocampista di Mignani.

23’ Occasione clamorosa per il Bari! Folorunsho calcia col destro dal limite corto dell’area di rigore e Buttaro si immola salvando il risultato.

21’ Primi attimi di tregua in un match che ha tenuto finora col fiato sospeso.

20’ Ci prova Brunori ma debolmente: il pallone arriva docile tra le braccia di Caprile. L’attaccante ex Juve si era liberato molto bene dell’avversario.

19’ Calcio forte Folorunsho! Pigliacelli battezza fuori.

17’ Fallo di Buttaro su Cheddira e calcio di punizione per il Bari. Ammonito il terzino rosanero scuola Roma.

15’ Occasione clamorosa per il Palermo! Broh si fa 50 metri palla al piede e mette in mezzo per Floriano che in credibilmente da due passi non riesce a metterla dentro.

14’ Riparte velocemente il Bari con Folorunsho che crossa in mezzo ma il pallone viene ribattuto da Crivello. Partita bella e a ritmi altissimi.

13’ Perfetta la palla sulla testa di Nedelcearu e ci mette una pezza il centrale difensivo del Bari.

11’ Fallo su Buttaro e calcio di punizione per il Palermo da posizione pericolosa.

8’ Calcia forte Antenucci ma la posizione dell’attaccante era al di là della linea difensiva rosanero. Si ripartirà da un calcio di punizione per gli ospiti.

7’ Partita entusiasmante a Bari: già due occasioni clamorose per parte.

6’ Occasione per il Palermo! Cross in mezzo di Buttaro ed Elia da da 2 metri calcia addosso a Caprile.

5’ Occasione clamorosa per il Bari! Folorunsho crossa in mezzo e da pochi passi Antenucci non riesce a mettere dentro la rete del vantaggio. Trema la squadra di Corini.

3’ Frastuono incredibile del San Nicola, che oggi conta 35.000 spettatori. Le due squadre danno subito in buon ritmo alla gara.

1’ Primo possesso per il Palermo che attaccherà da destra a sinistra in questo primo tempo.

Inizia la partita

Queste le formazioni ufficiali della gara Bari-Palermo, valevole per la seconda giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle 20.45.

BARI: 18 Caprile, 4 Maita, 6 Di Cesare (cap.), 7 Antenucci, 10 Botta, 11 Cheddira, 17 Maiello, 20 Terranova, 23 Vicari, 25 Pucino, 31 Ricci, 90 Folorunsho. A disposizione: 1 Frattali, 9 D’Errico, 13 Gigliotti, 19 Galano, 23 Vicari, 30 Cetar, 44 Bosisio, 63 Bellomo, 74 Cangiano, 80 Benedetti, 93 Dorval, 99 Mallamo. Allenatore: Mignani.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 6 Crivello, 7 Floriano (cap.), 9 Brunori, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 25 Buttaro, 30 Valente, 77 Elia. A disposizione: 1 Grotta,12 Massolo, 2 Pierozzi, 5 Somma, 10 Silipo, 11 Fella, 23 Doda, 39 Stoppa, 54 Peretti, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

