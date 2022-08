Coppa Italia, già 300 tifosi del Palermo hanno acquistato il biglietto per la partita di Torino

Una settimana difficile, turbolenta, che però non ha spezzato l'entusiasmo dei tifosi del Palermo. L'esordio stagionale in Coppa Italia è stato una baraonda di emozioni, in campo e sugli spalti. Il 3-2 firmato Brunori e i circa 14.000 tifosi al Barbera hanno contribuito, almeno in parte, a distrarre i supporters rosanero dalla tematica più calda: quella relativa al nuovo allenatore.

Ma non solo: hanno alimentato la fiducia in vista della prossima stagione. Prossima fermata: Torino, ancora in Coppa Italia, sabato 6 agosto alle 21:15 (saranno i 32esimi di finale). E i tifosi sono già caldissimi. A poche ore dall'inizio della vendita libera i biglietti acquistati sono già 300 nel settore ospiti dei 1489 disponibili. Numeri destinati a crescere e che dimostrano come la passione sia sempre al primo posto. Oggi, più che mai.

Il prezzo dei tagliandi per il settore dedicato ai tifosi ospiti è di 10 euro (5 euro per gli Under 16) e potranno essere acquistati fino alle 19 di venerdì 5 agosto. Le cifre sono abbastanza popolari anche negli altri settori dello stadio Olimpico Grande Torino, come comunicato dal club granata: 10 euro in Curva Maratona (5 euro per gli Under 16); 15 euro in Distinti Granata (5 euro per gli Under 16); 20 euro in Tribuna Granata (10 euro per gli Under 16); 30 euro in Poltroncine Granata (15 euro per gli Under 16); 60 euro in Tribuna Grande Torino (30 euro per gli Under 16); Ingresso gratuito, infine, per i bambini di età inferiore ai 6 anni.

