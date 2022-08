Palermo avanti in Coppa Italia, Di Benedetto: "Ragazzi meravigliosi dopo una settimana difficile"

Gioia, soddisfazione e un gruppo compatto. Il mister Di Benedetto è intervenuto a bordo campo in seguito alla vittoria ottenuta per 3 a 2 contro la Reggiana, gara valevole per la qualificazione al primo turno di Coppa Italia Frecciarossa.

‘’Siamo orgogliosi della prestazione che abbiamo messo stasera in campo. Ho trovato un gruppo di ragazzi meravigliosi e non era semplice: venivamo da una settimana difficile per varie dinamiche. Devo dire solo grazie a questa squadra che ha dimostrato tanta disponibilità. In soli tre allenamenti abbiamo cercato di preparare la partita nel migliore dei modi e sono contento per questa vittoria che è arrivata, sofferta. Anche se le reti che abbiamo subito sono arrivate da palle inattive.

Abbiamo fatto un primo tempo brillante. Poi è normale che siamo calati di condizione. La Reggiana quando ha trovato il gol ha recuperato un po' di fiducia ma noi siamo stati bravi a non mollare’’.

Sulla sua situazione attuale: ‘’Io sono un uomo della società, giovedì mi hanno chiamato per dare una mano e mi sono messo a disposizione per la squadra e per la città. Rimango a disposizione della società cercherò di svolgere al meglio il mio lavoro e poi con tranquillità tornerò al mio posto consapevole di aver dato tutto".

© Riproduzione riservata