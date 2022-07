Quasi 9 mila tessere acquistate finora: Palermo al secondo posto per numero di abbonati in Serie B

Passano i nomi, ma il Palermo resta. E anche la passione dei suoi tifosi. Da notizie che ci giungono le tessere acquistate sono quasi 9.000 e ci sarà tempo fino all'8 agosto per abbonarsi. Da quando è iniziata la vendita libera (27 luglio) gli abbonamenti sottoscritti sono stati circa 3000. Solo 2000 nelle successive 2 ore dalla sua apertura. Poi le dimissioni di Baldini hanno un po' scioccato i tifosi e anche fermato il tempo.

Il giorno successivo circa 700 tessere sottoscritte, ieri altre 500. I dati, comunque, non possono che confermare l'amore della gente per i colori rosanero.

Il Palermo è al 2° posto in Serie B per numero di abbonati, dietro solo al Genoa che ha sottoscritto 14.000 abbonamenti. Al terzo posto c'è il Benevento con 6000 abbonati. Anche in Serie A i rosanero entrerebbero nella top 15: solo 10 squadre hanno fatto meglio del club di Dario Mirri.

Ricordiamo che la vendita libera prevede diverse agevolazioni sui prezzi: 190 euro il prezzo intero della Curva 150 e 130 i ridotti (per over 65 e under 18); 275 euro in gradinata superiore, i ridotti sono a 220 e 165 (Over e Under), 250 (intero) in gradinata superiore e 280 e 210 per Under e Over; 520 è il prezzo intero per la Tribuna Laterale, mentre 415 e 310 sarà il costo dei ridotti; 700 euro sarà il costo in Tribuna Centrale (560 e 420 i ridotti); 1000 Euro in Tribuna Centralissima (800 e 600 i ridotti) e 1500 euro infine il costo intero della Tribuna Sostenitori (1200 e 1200 i ridotti).

