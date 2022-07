Palermo-Reggiana, Di Benedetto in panchina e modulo di Baldini: le probabili formazioni

Il Palermo si prepara al primo impegno stagionale contro la Reggiana. Al Barbera domani, (domenica 31 luglio, alle 21) si giocherà il turno preliminare di Coppa Italia. In palio ci sono i 32esimi di finale contro il Torino, match che sarebbe in programma il 7 agosto.

La squadra si prepara sotto la guida di Stefano Di Benedetto, l'allenatore della Primavera scelto per guidare ad interim la prima squadra (aspettando la nuova guida tecnica). Tra nuovi arrivi e vecchie conoscenze, il tecnico è a lavoro per cercare di mettere su la formazione migliore. Il modulo sarà ancora quello utilizzato da Baldini, il 4-2-3-1.

In porta potrebbe arrivare l'esordio per Mirko Pigliacelli, leggermente favorito su Massolo. La coppia dei due centrali sarà composta da Nedelcearu e Marconi. Il rumeno arrivato dal Crotone si prepara così all'esordio con la maglia rosanero. Una scelta quasi obbligata, vista l'indisponibilità di Lancini a cui è nato il figlio Filippo qualche giorno fa. Sulla fascia sinistra dovrebbe operare Sala, mentre a destra sarà la volta di Buttaro. Accardi resta alle prese con i problemi al ginocchio che lo hanno tagliato fuori dai playoff, ma lo stesso ragazzo su Instagram ha tranquillizzato i tifosi: "Il peggio è passato, sto tornando", ha scritto.

In mediana, spazio a De Rose e Damiani. Non ci sono molte altre alternative, in attesa che arrivino rinforzi dal mercato. Scalpita Broh, che potrebbe entrare nel secondo tempo. In attacco i 3 dietro all'unica punta Brunori, dovrebbero essere Valente a destra e Floriano a sinistra. Ma occhio ad Elia, che si candida ad una maglia da titolare. Sulla trequarti non ci sarà Luperini, che ha beccato la mononucleosi e ha già iniziato il percorso terapeutico del caso. Al suo posto, favorito Fella sul nuovo arrivato Stoppa.

La probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli (Massolo); Sala, Nedelcearu, Marconi, Buttaro; De Rose, Damiani; Floriano (Elia), Fella, Valente; Brunori.

REGGIANA (3-4-3): Turk; Laezza, Rozzio, Luciani; Libutti, Rossi, Sciaudone, Contessa; Rosafio, Zamparo, Varela.

