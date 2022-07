Coppa Italia, al via la vendita dei biglietti per Palermo-Reggiana

Oggi, 27 luglio, parte la vendita libera dei biglietti per assistere al match di Coppa Italia tra Palermo e Reggiana. Si tratta del primo impegno ufficiale per la squadra di Baldini. Appuntamento domenica 31 luglio alle ore 21 allo stadio Renzo Barbera.

I tagliandi, saranno disponibili fino alle 20:55 di domenica (giorno della partita) o comunque fino ad esaurimento posti. I biglietti si possono acquistare soltanto attraverso i seguenti canali: il sito Vivaticket; i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale; il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00. Domenica 31 luglio fino alle 15:00).

I prezzi saranno popolari con l'obiettivo di riempire già lo stadio: 5 euro la tariffa delle curve (sia inferiore che superiore), 8 euro il prezzo della gradinata (Tribuna Montepellegrino inferiore e superiore), 14 euro tribuna laterale (inferiore e superiore), 20 euro la Tribuna Centrale superiore e 30 quella inferiore.

Il 27 luglio è una data importante anche sul fronte abbonamenti, come anticipato già ieri. Dalle 16 inizierà infatti la vendita libera per la sottoscrizione del proprio abbonamento. Questi i prezzi: 190 euro il prezzo intero della Curva 150 e 130 i ridotti (per over 65 e under 18); 275 euro in gradinata superiore, i ridotti sono a 220 e 165 (Over e Under), 250 (intero) in gradinata superiore e 280 e 210 per Under e Over; 520 è il prezzo intero per la Tribuna Laterale, mentre 415 e 310 sarà il costo dei ridotti; 700 euro sarà il costo in Tribuna Centrale (560 e 420 i ridotti); 1000 Euro in Tribuna Centralissima (800 e 600 i ridotti) e 1500 euro infine il costo intero della Tribuna Sostenitori (1200 e 1200 i ridotti).

