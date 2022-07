Palermo, già venduti quasi 4mila abbonamenti per la prossima stagione

Prosegue spedita la fase primaria della prelazione per la campagna abbonamenti. Il club rosanero ha infatti reso noto che le tessere emesse fino a questo momento sono 3.940. Si tratta del primo segmento di vendita degli abbonamenti, vale a dire quella prelazione per gli abbonati della stagione 2019-2020, in cui il Palermo militava in Serie D.

Da martedì 19 partirà la nuova fase, dove potranno usufruire della prelazione anche gli abbonati della scorsa stagione. A questi si aggiungeranno coloro che hanno acquistato la tessera dell’abbonamento virtuale, sia Basic che Gold.

Per chi rinnoverà il proprio abbonamento entro giorno 24 luglio le curve saranno a 160 euro, gradinata superiore a 235, grandinata inferiore a 300, tribuna laterale a 450, tribuna centrale a 600 euro e centralissima a 900, tribuna sostenitori a 1350 euro.

Dal 27 luglio, via alla vendita libera con i prezzi leggermente al rialzo: curve a 190 euro, gradinata superiore a 275, gradinata inferiore a 350, tribuna laterale a 520, tribuna centrale a 700 euro, tribuna centralissima a 1000 euro e tribuna sostenitori a 1500. Previsti sconti per donne over 65 e under 18.

