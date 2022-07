Il City Group si presenta: «Il nuovo Palermo sarà un mix di giovani talenti ed esperienza»

«Sappiamo delle difficoltà che ci attendono, vogliamo consolidarci in Serie B per poi puntare alla Serie A». É il biglietto da visita di City Football Group, rappresentato da Ferran Soriano, l'amministratore delegato della Holding che oggi a Palermo ha presentato il progetto della nuova società.

Sostenibilità, futuro nelle giuste mani. Il dirigente ha tranquillizzato i tifosi sui prossimi anni: «Punteremo sul lavoro, daremo il 100% delle nostre capacità. Tutte le tecnologie che usiamo con il Manchester City verranno a Palermo. Come ha detto Dario (Mirri, ndr) il futuro è roseo per i prossimi 20-25 anni. Quando parlo di tecnologia mi riferisco alla sfera calcistica ma anche commerciale. Questo aiuto arriverà al Palermo da oggi e i risultati sono assicurati».

Soriano si è poi soffermato sulla storia importante del club siciliano, promettendo un diverso trattamento: «Palermo sarà diverso da tutti i nostri club, ognuno è trattato in forma diversa. La storia di questa squadra è secolare, il Palermo fa parte oggi di una famiglia e da oggi noi lo aiuteremo ad essere diverso dagli altri club». Sul budget a disposizione per il prossimo mercato l'Ad non ha voluto scoprire le carte: «Non do numeri, perché c'è ancora lavoro da fare. L'obiettivo è stare stabili in Serie B e poi provare ad andare in Serie A. Nel futuro la nostra ambizione è trovare il talento giovane, abbiamo necessità di un mix tra talento ed esperienza. Questo mix lo troveremo nelle prossime settimane, ma non sarà semplice. Il calcio femminile? Lo valorizzeremo certamente».

Soriano poi, a specifica domande su eventuali ambizioni europee per gli anni futuri, ha risposto: «Anche io voglio sognare in grande, abbiamo bisogno dei tifosi. Ma il sogno deve essere accompagnato dall'umiltà. La parola d'ordine è pazienza. Io posso garantire che da oggi l'impegno da parte della nostra famiglia nei confronti del Palermo sarà al 100%».

Soriano si è lasciato andare anche in una battuta che manderà sicuramente in estasi i tifosi palermitani: «Con Guardiola ho parlato, mi ha detto "A Palermo c'è il sole come a Barcellona". Lui sa tutto quello che facciamo, ci sentiamo sempre. È molto felice e forse vuole lavorare qui un giorno».

In conferenza stampa è intervenuto anche il presidente Dario Mirri (che rimarrà con il 20% delle quote societarie). Al numero uno del club è stato chiesto un paragone tra l'emozione di oggi e quella relativa alla promozione in Serie B: «Ho la felicità di aver compiuto un percorso. Sono più emozionato oggi, non me ne vogliano i giocatori e Brunori. Però oggi sono più felice perché c'è in ballo il futuro. Il nostro obiettivo è avere una casa nostra per poterne fruire in modo nostro. Sul futuro, da settembre in poi, vedremo se saremo bene accolti e proseguire la collaborazione».

