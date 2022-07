Da Soriano a Gardini, ecco chi sono i big del City Group in arrivo a Palermo

Cresce l'attesa, sale la tensione. Domani, lunedì 4 luglio, alle 11.00, si terrà la conferenza stampa di City Football Group nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera. In quel momento i tifosi del Palermo toccheranno con mano il progetto della Holding e capiranno chi tra i membri fidati di Mansour, farà parte del nuovo organigramma del club rosanero.

Ma chi prenderà parte alla conferenza di domani? Dando un'occhiata al sito della Holding, si può immaginare chi raggiungerà il capoluogo per presentarsi al popolo siciliano. Non ci sarà Mansour, per ovvi motivi, ma dovrebbe esserci Ferran Soriano, Ceo del Manchester City con un passato da vicepresidente del Barcellona dal 2003 al 2008, quando è stato protagonista di due ingaggi non proprio banali: Ronaldinho e Messi. Adesso vive a Manchester e ha due figlie. Non è escluso che Soriano possa avere un ruolo importante nella dirigenza rosanero.

Vichy Kloss, invece, non avrà alcun ruolo nel Palermo, ma la sua presenza domani non è esclusa, visto che è la responsabile della Comunicazione di City Football Group. Adesso è amministratore fiduciario a Manchester e Melbourne. Nel club adesso allenato da Guardiola, Vichy è stata addetto stampa e capo delle comunicazioni per diversi anni. Domani potrebbe essere presente nella sala stampa del Renzo Barbera. È laureata in latino e lingue moderne all'Università di Cambridge ed è entrata a far parte della polizia metropolitana.

Possibile la presenza anche di Brian Marwood, che è già stato allo stadio per gustarsi Palermo-Triestina, l'esordio in casa ai playoff della squadra di Baldini. È amministratore delegato della Holding e curava l'Area Calcio del Manchester City nel 2009. Ex calciatore, nel 1998 è stato anche football sports marketing manager per la Nike. Potrebbe essere presente anche l'amministratore delegato Club emergenti per l'Unione europea, Diego Gigliani. Lavora a stretto contatto con gli amministratori delegati e i direttori sportivi dei club locali, con cui programma il futuro. È nato in Argentina ma è cresciuto professionalmente in Spagna e negli Stati Uniti. Al momento, lavora per 6 squadre: Girona FC (Spagna), Troyes ESTAC (Francia), Lommel SK (Belgio), Montevideo City Torque (Uruguay), Bolivar (Bolivia) e Yokohama F. Marinos (Giappone).

Alberto Galassi, tempo fa, aveva rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui svelava che il Palermo poteva essere un soggetto molto appetibile per la Holding (era un fase in cui la trattativa era ben avviata con il gruppo). È diventato membro del Consiglio di City Football Group nel 2012 ed è probabile la sua presenza nella conferenza stampa di domani. È avvocato, specializzato in commercio internazionale.

Giovanni Gardini ci sarà invece quasi sicuramente. E probabilmente sarà il nuovo direttore generale del club a stretto contatto con Renzo Castagnini. Ha lavorato, in passato, con club blasonati come Lazio, Hellas Verona e Inter. Coi nerazzurri ha collaborato al fianco di Walter Sabatini, uno dei migliori direttori sportivi del calcio italiano. Á

