City Group sbarca a Palermo, ecco quale sarà il nuovo organigramma del club

L'attesa sta per finire. Lunedì sarà il giorno della presentazione di City Football Group a Palermo. Ci sarà una conferenza stampa in cui ovviamente verrà annunciato il progetto. Non aspettano altro i tifosi, che si chiedono quanto la holding capitanata da Mansour potrà effettivamente spendere e quali saranno le sue reali ambizioni. Si conoscerà da venerdì, invece, giorno in cui verrà comunicato dal Palermo il passaggio di quote, il nuovo organigramma societario.

Il nuovo direttore generale (salvo sorprese) dovrebbe essere Giovanni Gardini, che ha un passato nell'Inter di Thoir e di Walter Sabatini. Non l'ultimo arrivato insomma, e tutt'altro che uno sprovveduto. Rinaldo Sagramola potrebbe restare in società ma ricoprendo un altro ruolo ancora tuttavia da definire (avendo un altro anno di contratto). Luciano Zavagno sarà il nuovo membro dell'area scouting e potrebbe essere in città già la prossima settimana per prendere "confidenza" a pochi giorni dal ritiro di Boccadifalco.

Oggi, nel frattempo, sono scaduti i contratti di 7 calciatori. Solo Accardi ha trovato l'accordo per il rinnovo, che sarà biennale. Tutti gli altri sono in bilico. Passi in avanti con Lancini, mentre l'agente di Marconi non ha ancora ricevuto offerte dal Palermo e il ragazzo in questo momento è in viaggio di nozze con sua moglie. Floriano, Odjer e Pelagotti sono pronti invece a salutare Palermo. Verso la riconferma Valente, che è un pupillo dell'allenatore e vuole giocare per la prima volta in carriera la Serie B.

Dopo l'annuncio del closing, intanto, si riaggiorneranno le parti per il futuro di Brunori. Il primo incontro è stato positivo ma non si è ancora parlato di cifre. Si sono soltanto ribadite le volontà: quella di Castagnini di voler acquistare l'attaccante italo-brasiliano a titolo definitivo e quella del diesse bianconero, Cherubini, di voler trovare l'accordo con i siciliani. Sempre sulla base di una cessione a titolo definitivo. Il prezzo è fissato in 5 milioni ma a 3 più eventuali bonus si potrebbe chiudere. I prossimi giorni saranno decisivi. Da lunedì, tutto sarà più chiaro, su tutti i fronti.

