Campagna abbonamenti: diritto di prelazione a chi ha seguito il Palermo in Serie D

La campagna abbonamenti del Palermo partirà con una sorpresa: gli abbonati della stagione 2019-2020, quella in cui i rosanero militavano in Serie D allenati da Rosario Pergolizzi, avranno il diritto di prelazione.

C'è già una prima indicazione per la prossima campagna abbonamenti, quella del ritorno in Serie B. Si tratta di un vantaggio di cui potranno usufruire solo i fedelissimi della prima stagione dell'era di Dario Mirri. Ai 10.446 abbonati, verrà data la possibilità di esercitare, se lo vorranno, il diritto di acquistare in anticipo il proprio abbonamento, scegliendo lo stesso posto dell'annata 2019-2020.

Gli abbonati della stagione da poco conclusa, quindi, non potranno occupare lo stesso seggiolino utilizzato quest'anno, ma se sono stati abbonati anche 3 anni fa potranno riprendere il posto che avevano durante il campionato di Serie D. Quella di quest'anno, non è stata considerata una vera e propria campagna abbonamenti dallo stesso Mirri.

Sono stati solo poco più di 2000, infatti, i fedelissimi quest'anno, anche a causa delle restrizioni Covid che imponevano un numero massimo di abbonati obbligando peraltro a lasciare un seggiolino vuoto tra uno spettatore e l'altro.

Il presidente del Palermo (che avrà solo il 20% delle quote, dopo la firma di City Group arrivata questa mattina), ha un auspicio: «Per la campagna abbonamenti si tornerà ai 10.500 abbonati della serie D. Ovviamente se non riuscissimo a raggiungere questi numeri dopo una promozione e un cambio societario dovremmo farci qualche domanda».

I tifosi potranno sottoscrivere il proprio abbonamento per la stagione 2022-2023, a partire dalla prossima settimana. Probabilmente tra martedi e mercoledi, con un comunicato, il club annuncerà l'inizio della campagna abbonamenti.

