Padova-Palermo, Baldini ritrova tutti i titolari. Sold out il settore ospiti dello stadio Euganeo

Pochi giorni alla prima sfida contro il Padova che vale la Serie B. L'andata, si giocherà domenica 5 giugno alle ore 21. La vendita dei biglietti per il settore ospiti, è partita alle 17 di oggi, 31 maggio, e in poche ore tutti i tagliandi messi a disposizione sono andati esauriti. Sold out il settore ospiti dello stadio Euganeo che potrà ospitare 2.664 tifosi rosanero.

La capienza/agibilità dell'impianto, attualmente in ristrutturazione, è stata infatti aumentata in occasione della finale di andata dei playoff. Oltre al settore ospiti, più spazio anche nella Tribuna Est che è ora di 2.557 posti e, contestualmente, saranno aperti anche il settore Tribuna Est Nord con 1.500 posti e la Tribuna Ovest Nord con 1.500 posti.

Per il settore ospiti, il club ha inoltre fatto sapere che i tifosi del Palermo potranno comprare il proprio biglietto su vivaticket e sui punti vendita autorizzati al prezzo di 7 euro (intero) più commissioni e 5 euro (ridotto) più commissioni.

Dallo stadio, al campo: Silvio Baldini è a lavoro coi suoi ragazzi. È iniziata la settimana di allenamenti che porterà alla prima delle due sfide contro il Padova di Massimo Oddo. L'allenatore dei rosanero avrà quasi tutti a disposizione: solo Accardi non sembra possa recuperare, anzi, quasi sicuramente non ci sarà neanche per la partita di ritorno al Barbera. Tutti gli altri prenderanno il loro posto. Baldini, con ogni probabilità, schiererà i titolarissimi per la gara d'andata. Giron dovrebbe ritornare ad occupare la fascia sinistra al posto di Crivello, Lancini ha scontato la squalifica e tornerà al centro della difesa al fianco di Marconi, mentre Floriano dovrebbe riprendersi la titolarità dopo la panchina nell'ultima partita contro la Feralpisalò, quando a giocare era stato Soleri. Perrotta è uscito coi crampi dal rettangolo verde, ma il ragazzo sta bene e sarà convocato.

