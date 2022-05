Finale playoff, nessun rinvio: Palermo-Padova si giocherà il 12 giugno

Non ci sarà alcun rinvio, Palermo-Padova si giocherà domenica 12 giugno alle ore 21, nonostante lo stesso giorno siano in programma le elezioni amministrative. La decisione ufficiale è arrivata oggi dopo una lunga riunione in prefettura.

Durante il vertice in prefettura a Palermo si è stabilito d'accordo con le società e con la Lega Pro di non apportare alcuna modifica ma di confermare in pieno quanto già stabilito dal comunicato della lega di serie C. In sostanza, non sono stati ravvisati problemi che possano giustificare il cambio di data.

Intanto, è arrivata un'altra notizia ufficiale: saranno più di 2500 i tifosi rosanero che potranno riempire il settore ospiti dello stadio patavino, che per l'occasione vede sensibilmente aumentata anche la sua disponibilità complessiva: 2664 per l'esattezza i posti messi a disposizione dei fans rosanero. I biglietti sono andati subito a ruba. I sostenitori del Palermo tuttavia potranno anche scegliere di accomodarsi in altri settori.

