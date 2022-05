Il Palermo lascia Salò, tutti a disposizione di Baldini: ultimi biglietti in vendita per il Barbera

Non c'è il tempo di prendere fiato. Giusto un risveglio muscolare in piscina, questa mattina, il giorno dopo il trionfo netto ai danni della Feralpisaló. Ma è già tempo di pensare al ritorno, in programma domenica 29 maggio alle 20:30, allo stadio Renzo Barbera.

Uno stadio che si prepara ad un nuovo pienone di tifo e di passione: sono 29.500 i biglietti venduti fino a questo momento. Domani, venerdì 27 maggio, ne verranno messi in vendita altri 1200, mentre oltre 1000 sono quelli ancora non acquistati in prelazione dagli abbonati (sempre da domani).

La squadra intanto ha lasciato Salò, dove oggi ha pranzato come in una grande famiglia. Lo testimonia lo scatto social di Pelagotti con tutta la squadra, con lo sfondo straordinario del Lago di Garda alle spalle. Tutto perfetto, sì. Ma la partita non è ancora finita. Baldini lo sa bene e cerca di farlo capire anche ai suoi ragazzi che sullo 0-3 (miglior risultato in trasferta ottenuto quest'anno), potrebbero anche pensare di essere già in finale. Vecchi, dall'altro lato, é pronto alla partenza per Palermo "per onorare la stagione". Che le parole dell'allenatore della Feralpisaló siano soltanto una strategia? Certo è che il vantaggio del Palermo è davvero importante questa volta.

I "Leoni del Garda", per qualificarsi in finale, dovrebbero vincere 0-4 al Barbera o 0-3 per allungare la sfida ai supplementari. Una roba di fantascienza che non è però esclusa dal gioco del calcio, talvolta davvero beffardo. Domani la squadra riprenderà ad allenarsi a Tommaso Natale. Baldini dovrebbe avere tutti a disposizione e anche le condizioni di Floriano, uscito per un piccolo fastidio muscolare, non sembrano destare preoccupazione.

