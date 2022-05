Mancini convoca il palermitano Quagliata in Nazionale: dai campi in terra battuta a Coverciano

Stagione da incorniciare per il palermitano Giacomo Quagliata. Il terzino sinistro è stato convocato da Roberto Mancini per il prossimo stage azzurro: è tra i 53 calciatori che parteciperanno al periodo di prova in Nazionale tra il 24 ed il 26 maggio nel centro Tecnico Federale di Coverciano. La convocazione di Quagliata, 22 anni, arriva dopo l'esordio in under 21, avvenuto lo scorso 17 novembre contro la Romania, in amichevole, al Benito Stirpe di Frosinone, dove ha anche fornito l'assist per un gol degli azzurrini nel 4-2 finale.

Chi è Giacomo Quagliata

La gavetta di Giacomo Quagliata è iniziata tanti anni fa quando a dieci anni giocava nella Polisportiva Calcio Sicilia e poi è approdato alle rappresentative regionali e nazionali della Lega Nazionale Dilettanti. Poi è stato ceduto alla Pro Vercelli in serie C, Latina e Bari. Poi è tornato nuovamente a Vercelli e dopo un’ottima prima parte di campionato (16 presenze da titolare) è stato acquistato dall'Heracles Almelo, società olandese militante nella Eredivisie (l'equivalente della nostra Serie A). Adesso la chiamata in Nazionale maggiore per lo stage ma Quagliata, insieme a Lucca, sono ancora impegnati con i club di appartenenza. Soltanto dopo le partite potranno partire per Coverciano.

Le convocazioni di Mancini

Il Ct mancini ha convocato: 29 i giocatori provenienti dalla Serie A, 18 B, mentre sono sei quelli che militano all’estero. Si tratta della prima sessione di un percorso che la Figc, insieme a Leghe e club, ha deciso di intraprendere con l’obiettivo di facilitare il passaggio dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale A.

L’elenco dei convocati: GRUPPO 1 Raoul Bellanova (Cagliari) Nicolò Cambiaghi (Pordenone) Marco Carnesecchi (Cremonese) Nicolò Casale (Verona) Giuseppe Caso (Cosenza) Alessandro Cortinovis (Reggina) Sebastiano Esposito (Basilea) Denis Franchi (Paris Saint Germain) Matteo Gabbia (Milan) Federico Gatti (Frosinone) Matteo Lovato (Cagliari) Lorenzo Lucca (Pisa) Daniel Maldini (Milan) Filippo Melegoni (Genoa) Fabiano Parisi (Empoli) Giacomo Quagliata (Heracles Almelo) Filippo Ranocchia (Vicenza) Samuele Ricci (Torino) Nicolò Rovella (Genoa) Eddie Anthony Salcedo (Spezia) Riccardo Sottil (Fiorentina) Destiny Iyenoma Udogie (Udinese) Guglielmo Vicario (Empoli) Emanuel Vignato (Bologna) Kelvin Yeboah (Genoa) Nadir Zortea (Salernitana); GRUPPO 2 gruppo Tommaso Baldanzi (Empoli) Riccardo Calafiori (Genoa) Andrea Cambiaso (Genoa) Matteo Cancellieri (Verona) Lorenzo Colombo (Spal) Diego Coppola (Verona) Christian Dalle Mura (Pordenone) Sebastiano Desplanches (Milan) Salvatore Esposito (Spal) Nicolò Fagioli (Cremonese) Gianluca Gaetano (Cremonese) Wilfried Gnonto (Fussballclub Zurich) Jean Freddi Pascal Greco (Vicenza) Caleb Okoli (Cremonese) Tommaso Mancini (Vicenza) Tommaso Milanese (Alessandria) Marco Nasti (Milan) Gaetano Oristanio (Volendam) Simone Pafundi (Udinese) Pietro Pellegri (Torino) Roberto Piccoli (Genoa) Alessandro Plizzari (Lecce) Matteo Ruggeri (Salernitana) Alessandro Sorrentino (Pescara) Franco Tongya (Olympique Marsiglia) Mattia Viti (Empoli) Alessandro Zanoli (Napoli).

Per questo primo stage Mancini ha deciso di non chiamare i calciatori impegnati nei play off di Serie B - ad eccezione di Lucca (Pisa), la cui convocazione è subordinata all’andamento della competizione - nei play off di Serie C e nei play off del Campionato Primavera nonché i giovani della Roma che potrebbero essere convocati in occasione della finale di Conference League con il Feyenoord in programma mercoledì 25 maggio a Tirana.

