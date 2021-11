Under21, il palermitano Giacomo Quagliata esordisce da titolare: suo l'assist per il primo gol

Giacomo Quagliata sta bruciando le tappe e così dopo la prima convocazione in under21 arriva anche l'esordio fin dal primo minuto. Il palermitano, classe 2001, che gioca nell'Heracles, in Eredivisie, la massima divisione olandese, ieri ha debuttato da titolare con la maglia azzurra contro la Romania, in amichevole, al Benito Stirpe di Frosinone.

L'Italia è andata sotto di due gol ma è stato proprio il terzino, che indossava la maglia numero 3, il protagonista della ripartenza e dell'assist che ha portato al gol gli azzurri. La partita alla fine si è conclusa 4-2 per la squadra di Nicolato.

Da Palermo all’Olanda, all’Under 21, la gavetta di Giacomo Quagliata è iniziata tanti anni fa quando a dieci anni giocava nella Polisportiva Calcio Sicilia e poi è approdato alle rappresentative regionali e nazionali della Lega Nazionale Dilettanti. E proprio il giorno in cui è stato convocato in under21, Giacomo Quagliata ha ricevuto un messaggio dalla squadra da dove è iniziata la sua carriera, il Calcio Sicilia, che sul profilo Facebook, gli augurava ogni bene: "Grande Giacomo! Tutto il Calcio Sicilia è lieto di apprendere la notizia della convocazione di Giacomo Quagliata nella nazionale Under 21. Giacomo è cresciuto nel nostro settore giovanile, facendo tutta la trafila dai pulcini fino agli Allievi, prima di essere ceduto alla Pro Vercelli. Da allora di strada ne ha fatta e tanta anche, fino a guadagnarsi un posto da titolare nell 'Heracles Almelo, società olandese militante nella Eredivisie (l'equivalente della nostra Serie A). Adesso anche la maglia azzurra! Tutti noi ci auguriamo che possa essere solo la prima tappa di un lungo percorso, il bello comincia adesso! I presidenti Manno e Zito in nome di tutta la società, augurano a Giacomo le migliori fortune".

