La diretta di Palermo-Triestina: 0-0 al termine dei primi 45'. Massolo ha parato un rigore

Finito il primo tempo, concesso 1 minuto di recupero

44' Il Palermo reclama un fallo su Valente, l'arbitro lascia correre e si becca il frastuono del Barbera.

42' Destro di Floriano troppo debole: Goffredi para senza difficoltà.

39' Ammonito Matteo Brunori per un fallo nella metàcampo avversaria.

37' Occasione Triestina! Il tiro di Procaccio termina alto. Palermo in difficoltà.

35' Si fa vivo il Palermo: cross in mezzo di Valente e colpo di testa di Luperini che finisce sui piedi di De Rose: il suo tiro termina a lato.

33' Applausi per Brunori che aggancia un pallone impossibile e poi si guadagna un buon calcio d'angolo.

31' Ancora occasione clamorosa per la Triestina: Massolo ci mette una pezza sul calcio di punizione deviato da Giorico.

30' Dall'Oglio stende giù il centrocampista giuliano. Calcio di punizione per gli ospiti.

29' Fase di stallo del match, le due squadre prendono fiato.

27' Bruttissimo fallo ai danni di De Rose. Ammonito il numero 15 della Triestina.

24' Occasione Palermo: Lancini stacca bene di testa ma il pallone termina alto sugli sviluppi di un calcio di punizione.

22' Spinge ancora la Triestina: palo clamoroso di Volta! Si salva ancora il Palermo.

20' Massolo para il calcio di rigore calciato da Procaccio, fantastico l'estremo difensore dei rosanero. Il Barbera è una bolgia.

19' Calcio di rigore per la Triestina, clamoroso al Barbera: fallo di Crivello.

13' Ancora Palermo pericoloso: Valente sul binario di sinistra mette in mezzo per Luperini che calcia alto.

10' Occasione clamorosa per il Palermo: Brunori a tu per tu col portiere avversario non riesce a sbloccare il match. Buona parata di Offredi.

7' Nulla di fatto sul calcio di punizione, un paio di traversoni in mezzo ma nessuno riesce a colpire la palla.

6' Calcio di punizione in favore del Palermo: Brunori viene steso a terra all'altezza della bandierina.

4' Brunori si ritrova il pallone addosso, calcia a tu per tu col portiere avversario ma l'arbitro segnala fuorigioco.

3' Lancio insidioso di un difensore ospite, Massolo rischia qualcosa in uscita ma scaraventa fuori il pallone.

2' De Rose subisce un fallo. Calcio di punizione per i padroni di casa.

Cominciata Palermo-Triestina.

Queste le formazioni ufficiali di Palermo-Triestina, gara di ritorno del primo turno nazionale dei Play Off di Serie C 2021-2022, che avrà inizio alle ore 20.30.

PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 6 Crivello; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori.

A disposizione: 1 Pelagotti, 3 Giron, 4 Accardi, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 21 Damiani, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda.

Allenatore: Baldini.

TRIESTINA: 1 Offredi, 5 Rapisarda, 7 De Luca, 14 Volta, 15 Ligi, 18 Crimi (cap.), 20 Procaccio, 24 Giorico, 27 Calvano, 47 St Clair, 52 Galazzi.

A disposizione: 22 Martinez, 6 Lopez, 10 Sarno, 23 Ala-Myllymaki, 25 Baldi, 28 Giorno, 29 Trotta, 30 Esposito, 32 Litteri, 33 Iacovoni.

Allenatore: Bucchi.

Arbitro: Giordano (Novara).

Assistenti: Pompei Poentini (Pesaro) – Lencioni (Lucca).

Quarto Ufficiale: Pascarella (Nocera Inferiore).

