Palermo-Picerno 4-0, doppietta di Brunori e poi Floriano e Soleri: la gara minuto per minuto

FINITA

3' di recupero

88': altri due cambi nel Palermo. Fuori De Rose e in campo Odjer, dentro Felici al posto di Valente

86': ammonizione per Ferrari

85': doppia sostituzione nel Palermo. Fuori Luperini e dentro Fella. In campo Silipo al posto di Floriano

81': ancora un cambio nel Picerno. Fuori Gerardi e dentro Carrà

80': PALERMO-GOL. Meraviglioso gol di Soleri che beffa Albertazzi fuori dai pali

76': Nardini manda in campo Soleri al posto di Brunori, quest'ultimo accolto dalla standing ovation dei tifosi67': doppia sostituzione per il Picerno. Entrano Allegretto e Reginaldo per Alcides Dias ed Esposito

65': diagonale rasoterra di Floriano dalla sinistra e palla di poco fuori

63': PALERMO-GOL. Assist di Brunori e palla per Floriano che si aggiusta il tiro e calcia in porta per il 3-0

55': Brunori entra in area e tarda a concludere in porta consentendo il ritorno della difesa lucana

52': cambia ancora il Picerno. In campo De Ciancio al posto di Viviani

50': Valente serve al centro in area ma non c'è nessun compagno pronto a raccogliere l'invito

48': PALERMO-GOL. Il Picerno in uscita perde palla, Damiani appoggia a Brunori e il bomber rosanero non se lo fa dire due volte, scaglia un tiro all'incrocio e raddoppia

47': sugli sviluppi di un angolo girata al volo di Lancini di poco fuori

46': cambio nel Picerno. Fuori di Dio e in campo Senesi

VIA AL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

43' Gerardi non approfitta della solita amnesia difensiva dei rosa (stavolta è Marconi a svirgolare un passaggio e a regalare palla al Picerno) e calcia a lato la palla del pareggio

41': gran tiro dalla distanza di Pitarresi respinto da Pelagotti

38': cartellino giallo per De Rose per fallo su Gerardi

36'. PALERMO-GOL. Cross dalla sinistra di Giron e Brunori si inventa una girata di forza, firmando il 22esimo gol stagionale

23': cartellino giallo per Gerardi

22': ghiotta occasione per il Palermo. Cross di Valente dalla destra e tiro al volo di Luperini respinto da Albertazzi

20': palla dentro di Floriano ma nessun compagno è pronto a raccogliere l'invito del numero 7 rosanero

16': Valente raccoglie un errore del Picerno e tira in porta ma Albertazzi non si fa sorprendere

15': sugli sviluppi di un corner Brunori si coordina e gira in porta in condizioni difficili al volo, trovando la respinta di Albertazzi

12': primo tentativo degli ospiti con il colpo di testa debole di Esposito con palla sopra la traversa

11': Floriano serve Brunori, che carica il destro e calcia verso la porta avversaria con Albertazzi pronto alla presa sull'angolo basso alla sua destra

6': ci prova De Rose con un tiro che si spegne sul fondo

5': incursione di Luperini in area Picerno fermato dalla difesa del Picerno

2': fallo di De Rose ai danni di Pitarresi e calcio di punizione per i lucani

PARTITA INIZIATA

Al Renzo Barbera si gioca Palermo-Picerno, valevole per la 35esima giornata del campionato di serie C 2021-2022.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda.

Allenatore: Nardini.

PICERNO: 1 Albertazzi, 4 Ferrani, 5 Pitarresi, 8 De Cristofaro, 11 Esposito (cap.), 13 Alcides Dias, 17 Gerardi, , 28 De Franco, 75 Viviani, 80 Di Dio, 99 Setola.

A disposizione: 22 Viscovo, 12 Summa, 6 Allegretto, 18 Garcia Rodriguez, 19 Reginaldo, 20 Senesi, 30 De Ciancio, 69 Carrà, 97 Parigi.

Allenatore: Colucci.

Arbitro: Di Cairano (Ariano Irpino);

Assistenti: Toce (Firenze) - Zanellati (Seregno).

Quarto Ufficiale: Tagliente (Brindisi).

© Riproduzione riservata