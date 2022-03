Potenza-Palermo 2-2, la diretta: padroni di casa all'arrembaggio

94': l'argentino Burzio tira forte da dentro area ma non centra la porta

93': Gigli mette una palla insidiosa al centro, Odjer rimedia in angolo

91': Salvemini al posto di Zenuni

90': PALERMO-GOL. Brunori calcia forte alla sua sinistra, gol del 2-2

89': Soleri sguscia via sulla destra e viene messo giù. Calcio di rigore

86': gran tiro di De Rose, alto di poco

85': Crivello al posto di uno stanchissimo Giron

82': entrano Gigli e Burzio, escono Romero e Sandri

81': annullato il gol a Brunori, forse un fuorigioco

78': PALERMO-GOL. Gol sbagliato e gol incassato per il Potenza: Greco deve arrendersi alla staffilata di Soleri

76': Zampano fallisce clamorosamente il 3-0, tutto solo davanti a Massolo conclude ma il portiere riesce a deviarla

73': Zenuni blocca fallosamente la ripartenza di De Rose e viene ammonito

68': entrano Sepe e Zampano, escono Coccia e Guaita

66': punizione calciata da Cargnelutti, Massolo la blocca senza difficoltà

63': entra Floriano, esce Valente

60': POTENZA-GOL. Strepitoso tiro a giro di Cuppone dal vertice sinistro dell'area. Palla all'incrocio e 2-0 per il Potenza

51': batte la punizione Giron e Marconi non riesce a deviarla in porta

50': fallo su Valente di Nigro, che viene ammonito

Tre cambi per il Palermo, uno per reparto: Soleri al posto di Felici, Odjer per Dall'Oglio e Buttaro per Doda

VIA AL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46': Palermo vicinissimo al pareggio. Il calcio d'angolo di Dall'Oglio viene impattato con un colpo di testa a palombella di Marconi. Palla sulla traversa. Sulla ribattuta ci prova Lancini ancora di testa e Romero, sempre di testa, salva sulla linea

1' di recupero

44': gran tiro di Sandri, che finisce fuori

38': Greco esce esul cross di Brunori

35': Valente va giù in area, per l'arbitro è simulazione: ammonito

28': POTENZA-GOL. Romero intercetta un cross dalla destra dell'inesauribile Coccia e lo spinge al volo in porta.

26': il cross di Valente mette in difficoltà Cargnelutti, che interviene di testa in tuffo e indirizza verso la sua porta. Greco ribatte

23': De Rose a Valente, che da destra la mette sul primo palo, Brunori riesce a toccarla, anche se è limitato dalla difesa e non centra la porta

22': azione fotocopia per il Palermo, lancio a Brunori e il portiere ospite va fuori area a rinviare di testa

20': la punizione di Zenuni fa la barba al palo

18': Greco esce fuori dall'area e intercetta di testa su Brunori, applausi dagli spalti

14': Sandri ferma fallosamente e Rose e si guadagna il giallo

11': dal corner palla a Valente, liberissimo: l'ala conclude male e spreca

10': Gran tiro di Dall'Oglio, Greco la devia in angolo

6': Giron ribatte un missile di Zenuni con il volto. Resta tramortito e l'arbitro ferma il gioco

3': conclusione pericolosa di Romero, servito da Coccia. la palla è alta

PARTITA INIZIATA

Si gioca Potenza-Palermo, 33esima giornata del campionato di Serie C Girone C.

Queste le formazioni ufficiali del match che avrà luogo allo stadio comunale Alfredo Viviani di Potenza.

POTENZA: 1 Greco, 4 Bucolo, 5 Cargnelutti, 7 Coccia (cap.), 8 Sandri, 9 Romero, 19 Nigro, 21 Zenuni, 26 Matino, 27 Cuppone, 32 Guaita.

In panchina: 12 Marcone, 22 Uva, 2 Vecchi, 3 Koblar, 10 Ricci, 11 Costa Ferreira, 14 Burzio, 15 Gigli, 17 Salvemini, 25 Zagaria, 30 Zampano, 33 Sepe.

Allenatore: Arleo.

PALERMO (4-2-3-1): 12 Massolo; 77 Doda, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente, 17 Luperini, 75 Felici; 9 Brunori.

In panchina: 1 Pelagotti, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo,16 Somma,19 Odjer, 21 Damiani, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 33 Perrotta.

Allenatore: Baldini.

