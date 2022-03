Avellino-Palermo 1-2, la diretta: espulso Tito, i rosa in superiorità numerica

67': espulso Tito, esce dal campo infuriato

65': per l'Avellino entra De Francesco in sostituzione di Carriero, per il Palermo Damiani al posto di Dall'Oglio

64': Aloi ci riprova da lontano sugli sviluppi del corner, Massolo la blocca a terra

63': punizione magistralmente calciata da Aloi, Massolo vola alto alla sua destra e la toglie dall'incrocio

60': cambia anche Gautieri, Maniero al posto di Plescia

58': Baldini si cautela a sinistra: Crivello sostituisce Giron

56' Carriero in area si fa spazio, ma Marconi riesce a murarlo. Sulla ripartenza del Palermo fallo e tensione in campo, fuori campo è nervoso anche Gautieri, che viene ammonito

54' Chance per Kanoute, ma il lancio è troppo profono e l'ex rosa non l'aggancia

53': Giron rischia l'ammonizione, trattiene Carriero ma l'arbitro lo grazia

50': De Rose si fa ammonire, era diffidato e salterà la prossima con la Fidelis Andria

49': PALERMO-GOL. Brunori s'invola, entra in area, e arriva sul fondo, si gira e serve il liberissimo Valente, che stoppa e sferra una bordata sotto la traversa, Palermo 2-Avellino 1

47': ancora Kanoute si fa spazio e arriva sul fondo, ma viene fermato in angolo

NIZIATO IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

Niente recupero

45': Massolo risponde presente sulla conclusione di Micovschi

40': Giron di testa non inquadra la porta

32': Kanoute arriva sul fondo e il Palermo lo ferma in corner. L'ex rosa chiede un fallo di mani che non c'è. Poi Massolo libera l'area coi pugni sul calcio d'angolo battuto da Tito

30' Madornale errore di Plescia, che a un passo dalla porta di testa, su cross di Kanoute dalla destra, la mette alta sulla traversa

27': Buttaro di testa in modo improvvido verso Lancini, Plescia prova a rubare palla, ma commette fallo

26': Valente si porta la palla sul destro e tira dal limite: alto

23': ammonito Valente che sbraccia su Matera

21': Brunori sbaglia il bis, tutto solo davanti a Forte prova il colpo da sotto, ma senza sorprendere il portiere

15': PALERMO-GOL. sull'angolo di Dall'Oglio Brunori gira di destra al volo e segna per l'ottava partita di seguito

14': AVELLINO-GOL. Matera sfrutta un assist di Kanoute e gira in porta: gol

8': Aloi entra duro su Soleri e si becca il cartellino giallo

6': Valente trova un varco, ma Luperini non riesce a servirlo

3': Soleri prova una rovesciata, nessun problema pere l'Avellino

2': Kanoute pericoloso, di testa anticipa Massolo, ma poi non riesce a concludere

PARTITA INIZATA

Cominciata la partita di Serie C, girone C, fra Avellino e Palermo. Ecco le formazioni ufficiali

AVELLINO (4-3-3): 22 Forte; 2 Rizzo, 13 Dossena, 6 Scognamiglio, 3 Tito; 20 Carriero, 4 Aloi (cap.), 21 Matera; 25 Micovschi, 11 Plescia, 7 Kanoute.

A disposizione: 1 Pane, 12 Pizzella, 8 Mastalli, 10 De Francesco, 15 Mocanu, 19 Maniero, 27 Tarcinale, 29 Musto, 30 Stanzione, 33 Mignanelli.

Allenatore: Gautieri.

PALERMO (4-2-3-1): 12 Massolo; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente, 17 Luperini, 27 Soleri; 9 Brunori.

A disposizione: 1 Pelagotti, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 21 Damiani, 75 Felici, 77 Doda.

Allenatore: Baldini.

Arbitro: Tremolada (Monza).

Assistenti: Valente (Roma 2) – Lencioni (Lucca).

Quarto Ufficiale: Marini (Trieste).

