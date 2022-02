Palermo-Acr Messina 2-2: partita finita, i rosa in doppio vantaggio si fanno raggiungere

PARTITA FINITA47': debole colpo di testa di Fella parato da Lewandowski

3' di recupero

40': ancora un cambio per l'Acr Messina. Dentro Konate al posto di Marginean

36': gara molto nervosa e cartellino giallo per Lancini

35': tiro-cross di Buttaro bloccato da Lewandowski

33': fallo di Statella su Buttaro e cartellino giallo per il numero 77

30': cambia un'altra pedina l'Acr Messina. Fuori Concalves e dentro Statella

28': cartellino giallo per Concalves

25': Baldini le tenta tutte con un triplo cambio. Dentro Giron per Crivello, Fella per Marconi e Perrotta per Valente

24': Brunori cade in area ma l'arbitro lascia correre con proteste dei rosanero che chiedono il penalty

La gara si innervosisce, scintille fra i giocatori

21': brutta entrata di Fazzi su Valente e cartellino giallo per il calciatore di Raciti

17': Baldini inserisce Felici al posto di Floriano e Soleri al posto di Luperini

16': ACR MESSINA-GOL. Sugli sviluppi di un angolo Marginean svetta di testa e infila Pelagotti

14': Crivello protesta per la mancata rimessa per il Palermo (l'arbitro decide per il corner ai messinesi) e si fa ammonire

10': Floriano prova ancora il tiro a girare dal limite dell'area ma la conclusione è deviata in corner

7': ACR MESSINA-GOL. Cross dalla sinistra di Piovaccari e preciso colpo di testa di Concalves con palla in fondo al sacco

6': tiro a girare di Floriano dalla sinistra con palla deviata in calcio d'angolo

4' ST: lungo lancio per Piovaccari anticipato in extremis dall'uscita di Pelagotti

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

Triplo cambio per l'Acr Messina. Fuori Damian e dentro Piovaccari, Rizzo in campo al posto di Russo e Fazzi per Angileri

FINE PRIMO TEMPO

1' di recupero

44': Palermo inarrestabile a caccia del tris. Cross dalla sinistra di Floriano deviato in angolo dalla difesa

41': PALERMO-GOL. Gran tiro dalla distanza di Valente e palla in fondo al sacco

40': Lewandoswki blocca la sfera fuori dal limite dell'area e l'arbitro fischia la punizione per il Palermo. Ammonizione per il portiere messinese

37': cross di Buttaro dalla destra per Floriano che a pochi metri dalla porta messinese alza sopra la traversa

30': intervento in scivolata di Marconi per fermare l'incursione di Marginean

24': ancora Pelagotti costretto ad uscire dai pali per bloccare la sfera prima dell'intervento di Adorante

20': uscita dalla propria porta anche per Pelagotti, lesto ad anticipare l'arrivo di Adorante

18': lungo lancio per Brunori anticipato dalla tempestiva uscita dai pali del portiere dell'Acr Messina

16': corto passaggio di Angileri e per poco Luperini non beffa il portiere giallorosso

14': si ripete l'azione che ha dato il vantaggio ai rosanero, ma il cross di Valente è bloccato (in due tempi) da Lewandoswki

13': PALERMO-GOL. Assist dalla destra di Valente per Brunori, che da due passi infila il portiere e sblocca il match

10': prima conclusione dell'Acr Messina con il tiro debole di Angileri bloccato da Pelagotti

7': sugli sviluppi dell'angolo Luperini svetta di testa ma la conclusione è respinta dalla difesa messinese

6': cross dalla destra di Valente, deviato in corner

3': occasione per i rosanero. Tiro di Valente respinto da Lewandoswki e palla per Brunori anticipato dalla difesa in angolo

PARTITA INIZIATA

Prima del via un minuto di silenzio per la morte di Maurizio Zamparini

Le formazioni ufficiali della gara Palermo-Acr Messina, in programma oggi, alle ore 18, al Renzo Barbera.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 6 Crivello; 21 Damiani, 20 De Rose (cap.); 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 4 Accardi, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda.

Allenatore: Baldini.

ACR MESSINA: 22 Lewandowski, 19 Angileri, 23 Trasciani, 18 Celic, 13 Carillo, 3 Concalves, 91 Rizzo, 6 Fofana, 10 Damian, 24 Marginean, 9 Adorante.

A disposizione: 12 Caruso, 5 Fantoni, 7 Russo, 8 Simonetti, 11 Balde, 14 Konate, 16 Camilleri, 21 Rondinella, 26 Fazzi, 28 Giuffrida, 77 Statella, 99 Piovaccari.

Allenatore: Raciti.

Arbitro: Pascarella (Nocera Inferiore).

Assistenti: Somma (Castellammare di Stabia) - Nasti (Napoli).

Quarto Ufficiale: Maggio (Lodi).

