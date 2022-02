Questo pomeriggio alle 18, in occasione del derby Palermo-Catania, al «Renzo Barbera», i giocatori si ritroveranno a centrocampo, per un minuto di silenzio e di omaggio, insieme a tutti gli spettatori sugli spalti. «Sarà l’ultimo saluto del Barbera - spiega il club rosanero - e del Palermo che giocherà con il lutto al braccio. L’ultima occasione per ricordare Zamparini e dirgli semplicemente... ciao».

© Riproduzione riservata