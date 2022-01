Individuati e denunciati gli autori dell'aggressione alla squadra del Palermo a Catanzaro

Sono stati individuati e denunciati due giovani responsabili di atti vandalici ai danni dell’autobus con i calciatori del Palermo Calcio avvenuti ieri nel quartiere Lido di Catanzaro. Subito dopo l’accaduto, personale della Squadra Volante si era recato nell’hotel che ospitava i calciatori della squadra siciliana per acquisire le prime informazioni. Si è così appreso che, nei pressi della struttura ricettiva, ignoti, a bordo di una vettura di cui sono stati indicati agli inquirenti modello, colore e numero di targa, si erano avvicinati al pullman, colpendolo con degli oggetti contundenti, frantumando un vetro. Agenti della Digos, del commissariato di Catanzaro Lido e delle volanti, sono riusciti così ad identificare i responsabili dell’atto vandalico dopo avere effettuato degli accertamenti sulla vettura che hanno portato all’individuazione dell’intestataria e, successivamente, ad accertare che la macchina era utilizzata da un’altra persona.

Mediante il sistema di lettura targa dell’impianto cittadino, gli agenti hanno individuato nei pressi di un noto ristorante del quartiere Fortuna di Catanzaro l’auto segnalata. All’interno del locale c'erano due giovani accompagnati nel commissariato di Polizia. di Catanzaro Lido per i successivi accertamenti. Messi alle strette, i giovani hanno ammesso la responsabilità di quanto accaduto. I due sono stati denunciati. Il Palermo, questa sera, affronterà il Catanzaro nell’ambito del torneo di calcio di serie C.

© Riproduzione riservata