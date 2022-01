Damiani si presenta al Palermo: possiamo puntare alla promozione in B

«Sono convinto, e ne ho avuto la conferma anche a Catanzaro, che questa squadra ha grandi potenzialità ancora inespresse. Se riusciamo a capire che siamo una squadra molto forte possiamo puntare, partita dopo partita, a vincerle quasi tutte e fare il più possibile per la promozione diretta. Almeno fino a quando dipenderà da noi che inseguiamo. Se poi non dovessimo arrivare primi, ci sono sempre i play-off in cui una squadra come il Palermo può dire la sua». Lo ha detto il nuovo centrocampista del Palermo Samuele Damiani, classe 1998, nel corso della conferenza stampa di presentazione. Il giocatore è arrivato dall’Empoli in prestito con diritto di riscatto e ha deciso di scendere di due categorie pur di giocare con continuità anche se in Serie C.

“A Empoli in Serie A non è stata l’età a fermarmi - dice Damiani - è stato solo un periodo difficile in cui ho avuto un paio di infortuni che non mi hanno permesso di esprimermi al cento per cento. Per fortuna ho superato tutto e visto che ero stato lontano da allenamenti e amichevoli avevo bisogno di andare a giocare il più possibile. Mi ha chiamato più volte l’allenatore del Palermo Baldini, che ho già avuto alla Carrarese, e la sua presenza ha influito sulla scelta di venire a Palermo, oltre alle ambizioni che hanno sia la piazza che questa società con la sua organizzazione». A proposito delle sue caratteristiche, Damiani spiega che nasce “come centrale in un centrocampo a tre - dice il giocatore - ho sempre fatto il play davanti alla difesa. Con Baldini a Carrara ho giocato anche in una linea mediana a due e mi sono trovato bene. È stato lì che oltre alla fase di impostazione ho imparato a fare anche la fase difensiva e migliorato l’inserimento in attacco che un pò mi mancava».

© Riproduzione riservata