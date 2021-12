Nazionale Under 16 Femminile, la calciatrice palermitana Cimò Pellegrino convocata per uno stage

Il tecnico della Nazionale Under 16 di calcio femminile, Jacopo Leandri, ha convocato 24 calciatrici classe 2006 per l'ultimo stage dell’anno in programma da domenica 12 a giovedì 16 dicembre al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Le giovani calciatrici sono chiamate a sostenere sei sedute di allenamento. Nell'elenco delle convocate figura anche la 15enne centrocampista di Misilmeri Giada Cimò Pellegrino dell'Asd Palermo, club che milita nel campionato di serie B. Ha esordito la scorsa stagione in serie C con la maglia della società rosanero contro il Pescara nell'ultima partita del girone d'andata. Da quella presenza non è più uscita dalla formazione titolare di coach Licciardi fino al termine della stagione realizzando anche due gol. Quest'anno milita nella squadra Primavera perchè, per limite d'età, per poter giocare in serie B femminile, secondo il regolamento, bisogna aver compiuto 16 anni. La società ha chiesto una deroga alla Federazione per poter farla giocare con la prima squadra ma non è stata accettata.

L’elenco delle convocate

Portieri: Elena Belli (Inter), Erica Di Nallo (Sassuolo), Noemi Ianelli (Milan);

Difensori: Sara Cammarano (Napoli), Irene Divittorio (Bari), Leda Gemmi (Milan), Nicole Lazzeri (Sampdoria), Cristina Minuscoli (Atalanta), Marta Razza (Inter), Chiara Sassi (Sassuolo), Clara Villa (Atalanta);

Centrocampiste: Beatrice Calegari (Inter), Viola Capellupo (Roma), Martina Cherubini (Roma), Sofia Di Benedetto (Sassuolo), Valentina Donolato (Milan), Arianna Gallina (Juventus), Giada Cimò Pellegrino (Palermo), Manuela Perselli (Sassuolo), Letizia Rossi (Milan);

Attaccanti: Greta Bellagente (Juventus), Marika Picchirallo (Pink Sport Time), Emanuela Sciabica (Sassuolo), Elena Martina Viviani (Monza).

