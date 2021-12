L'Asd Palermo Femminile perde 2-1 a San Marino, Zito sbaglia un rigore

L'Asd Palermo Femminile perde 2-1 in casa del San Marino Academy Femminile nel match valido per la decima giornata del campionato di serie B (girone unico) , incassa la settima sconfitta stagionale e si ferma all'ultimo posto in classifica con 5 punti. Le padroni di casa salgono a quota 15.

La cronaca

All'Acquaviva Stadium di Gualdicciolo (San Marino) le ragazze rosanero guidate da coach Antonella Licciardi sbloccano il punteggio al 5' con Dragotto, lesta ad approfittare di uno svarione difensivo delle padrone di casa ed a depositare in fondo al sacco la palla dell'1-o. Poi la rimonta delle sammarinesi: al 16' errore in ripartenza delle rosanero e palla per Jansen che, a tu per tu con Pipitone, non falliva il pareggio. Al 32' la seconda rete con Barbieri, servita sul filo del fuorigioco dall'assist di Jansen. Nella ripresa, al 42', fallo in area di Baldini ai danni di Coco e l'arbitro concedeva il calcio di rigore alle ospiti. Dal dischetto Zito calciava forte ma trovava la respinta in angolo di Montanari.

Il portiere rosanero Pipitone: "Gara equilibrata, meritavamo il pareggio"

"È stata una partita equilibrata, entrambe le squadre hanno giocato molto bene. Oggi meritavamo il pareggio, non avremmo rubato nulla. Ad ogni modo, abbiamo giocato una bella partita, soprattutto anche in attacco. Siamo state molto più precise, anche con belle giocate", ha detto il portiere rosanero Rosalia Pipitone. "Il primo gol lo abbiamo subìto su un'uscita sbagliata e ci hanno preso in controtempo; sul raddoppio del San Marino secondo me poteva anche starci il fuorigioco gioco per la posizione, a mio parere, molto dubbia dell'attaccante avversario. Incassata la seconda rete abbiamo comunque reagito con ordine, abbiamo avuto l'occasione di pareggiare con il calcio di rigore di Zito parato dal portiere. Nella parte finale della gara - sottolinea Pipitone - sono stati operati alcuni cambi ma non siamo riuscite a raddrizzare il match. Abbiamo disputato comunque un'ottima prestazione e questo ci dà fiducia in vista delle prossime partite. Domenica prossima (12 dicembre) torniamo a giocare in casa, l'avversario sarà il Como, una delle squadre più forti del campionato. Sono sicura che daremo il massimo, così come abbiamo fatto in ogni partita", ha aggiunto l'ex portiere della Nazionale azzurra.

Risultati 10^ giornata

Sassari Torres-Cortefranca 2-3

Brescia - Roma 3-1

Chievo Verona - Cesena 4-0

Cittadella -Tavagnacco 2-1

Como - Pro Sesto 4-1

Ravenna - Pink Bari 2-0

San Marino - Palermo 2-1

Classifica: Brescia, Como 20 punti; Chievo Verona 19; Pink Bari 17; Ravenna 16; Tavagnacco, San Marino 15; Cittadella, Cortefranca 14; Cesena 13; Pro Sesto 8; Roma 7; Sassari Torres 6; Palermo 5.

