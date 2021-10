Palermo-Avellino, Filippi recupera Marconi in difesa: Crivello tra i convocati

Il Palermo torna a giocare al "Barbera" nella sfida contro l'Avellino valida per la dodicesima giornata del campionato di serie C. Alle 14.30 il via alla partita. I rosanero, 19 punti in classifica, sono reduci dalla vittoria esterna contro la Vibonese e cercano continuità di risultati contro i biancoverdi di Braglia che fin qui hanno accumulato 16 punti.

Filippi: "L'Avellino non sarà crocevia della stagione"

Il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, non crede che la gara contro l'Avellino sarà "un crocevia per la stagione", ha detto in conferenza stampa pre-match. "Incontreremo un avversario importante, ci vorranno sofferenza e qualità per portare a casa la partita. L'Avellino ha un organico forte che punta alla categoria superiore, hanno calciatori importanti". Novità nello scacchiere con il recupero di Marconi ("Stiamo lavorando su entrambi i moduli, ci dà parecchie variabili. Vedremo domani come studiarlo") e il ritorno tra i convocati di Crivello ("Si è allenato molto bene e può dare delle garanzie, è un reinserimento definitivo. Quando ho scelto di escluderlo non riusciva a soddisfare le mie esigenze, adesso mi sembra un giocatore ritrovato che può dare molto"). Il tecnico fa il punto su altri giocatori. "Silipo si è allenato in questi giorni - ha detto sull'ex Roma - e sta bene. Accardi sta rientrando da Siviglia, ma non riusciamo ancora a quantificare i tempi di recupero. Giron ha un rendimento positivo, deve continuare a giocare come sta facendo. Per quanto riguarda Fella è normale che l'autostima ti aiuti a lavorare meglio. Si è sempre allenato con impegno, sta bene fisicamente e si è anche sbloccato nel fare gol".

Filippi: "Bel gesto la solidarietà agli sfollati di Catania"

Una delegazione di calciatori e dirigenti del club rosanero ha raggiunto nei giorni scorsi Catania per manifestare la loro solidarietà agli sfolllati a causa del maltempo. "Un'iniziativa speciale e di cuore - ha commentato Filippi -, qualcosa di normale e naturale. La società si è subito prodigata per dare aiuto ai 'cugini', giusto andare in soccorso al popolo di Catania. Anche i nostri tifosi sono stati vicini agli ultras etnei. Iniziative del genere avvicinano le due tifoserie nonostante esista dell'astio, sportivamente parlando.

Conferma in vista per il modulo 4-3-1-2

Palermo che dovrebbe schierare il 4-3-1-2 visto nella parte finale del match contro la Vibonese. Davanti a Pelagotti, la difesa dovrebbe presentare Doda (o Almici) e Giron sulle fasce con Buttaro e Lancini perni centrali. A centrocampo De Rose playmaker con Lancini e Dall'Oglio ai lati. Non è da escludere l'inserimento di Valente al posto dello stesso Dall'Oglio. In avanti Silipo in campo dal primo minuto accanto a Fella. Brunori punta avanzata.

I precedenti tra le due squadre

Palermo ed Avellino si sono incrociate in 34 precedenti: 17 successi dei rosanero, 10 pareggi, 7 vittorie per i biancoverdi. Nella scorsa stagione quattro le sfide tra regular season e playoff. Al Partenio hanno vinto gli irpini in entrambe le partite e sempre per 1-0. Al "Barbera" l'Avellino ha vinto 2-0 (con gol di Fella) e nello scontro playoff la rete decisiva è stata siglata da Floriano su calcio di rigore.

I 23 convocati

Ecco i 23 convocati rosanero per la gara contro l'Avellino: 1 Pelagotti, 3 Giron, 5 Marong, 6 Crivello, 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Silipo, 11 Dall'Oglio, 12 Massolo, 15 Marconi, 17 Luperini, 19 Odjer, 20 De Rose, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 29 Almici, 30 Valente, 31 Corona, 36 Mauthe, 54 Peretti, 77 Doda, 79 Lancini.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-1-2): Pelagotti; Doda (Almici), Buttaro, Lancini, Giron; Luperini, De Rose, Dall'Oglio (Valente); Silipo; Fella, Brunori.

Allenatore: Filippi.

AVELLINO (3-4-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Rizzo, De Francesco, Aloi, Tito; Micovschi, Plescia, Di Gaudio.

Allenatore: Braglia.

Arbitro: Moriconi di Roma 2

Domani la Giornata Rosanero con promozioni per i tifosi

Il Palermo lancia la prima Giornata Rosanero, in programma domani (domenica 31 ottobre) in occasione della gara contro l'Avellino, con promozioni e iniziative speciali rivolte ai tifosi, chiamati a una partecipazione straordinaria, grazie anche all’allentamento delle misure sanitarie che consente un riempimento al 75% della capienza dello stadio. Per l’occasione, ecco una promozione dedicata in particolare agli abbonati della stagione 2019-2020 che non hanno potuto rinnovare l’abbonamento quest'anno, a tutti gli under 18 e a tutti i tesserati Figc di Palermo e provincia, per privilegiare i tifosi più legati alla squadra, i giovani e chi porta avanti i valori sani dello sport nel territorio: chiunque appartenga ad almeno una delle categorie ha diritto a un biglietto al costo di 1 euro se porta con sé un’altra persona che acquista un biglietto standard (intero o ridotto). Per aderire alla promozione, basta recarsi al SiamoAquile bar&store al Barbera o in un altro dei punti vendita Vivaticket in città, portando con sé un documento d’identità e un titolo che attesti uno dei requisiti richiesti: tessera abbonamento 2019/2020 o tessera Figc. Per far scattare la promozione, i due biglietti (quello da 1 euro e quello standard) dovranno essere emessi contestualmente e per il medesimo settore. Saranno dunque necessari i documenti personali anche del secondo intestatario. I requisiti verranno verificati al momento dell’emissione e di nuovo al momento dell’ingresso allo stadio. La promozione sarà disponibile fino a esaurimento posti disponibili. Non sarà possibile aderire online.

Sugli spalti tornano i tifosi della storica curva Nord

Domani sugli spalti dello stadio "Barbera" torneranno i tifosi della storica curva Nord. Lo ha annuncia nei giorni scorsi il gruppo di sostenitori rosanero in un post sulla pagina Facebook degli ultras: "Dopo la trasferta di Vibo, domenica torneremo sui gradoni della nostra curva! Tanta gente ha promesso di rientrare nel momento in cui lo avremmo fatto noi - si legge sulla pagina Curva nord 12 Palermo - e quindi invitiamo tutti coloro che amano questa curva a farlo, il Palermo ha bisogno di tutti noi e la passione dei veri tifosi rosanero deve riemergere velocemente, tanto da farla arrivare anche a chi vorrà investire mostrando le potenzialità di questa piazza". Al momento sono stati venduti poco più di 2mila biglietti, per un totale di circa 4.500 titoli emessi compresi gli abbonati.

