Palermo-Foggia, a Tgs Studio Stadio il campione del mondo di canoa

Arriva il Foggia di Zeman, al «Barbera». Per i rosanero un’altra sfida dal sapore intenso. L’obiettivo dei ragazzi di Filippi è quello di allungare la striscia di risultati positivi in casa, dove finora il Palermo – tra campionato e Coppa Italia – ha vinto 4 partite su 5, segnando 11 gol e subendone solo 2.

Solo il Catanzaro è uscito indenne dallo stadio di viale del Fante. A Palermo, per altro, Zeman non ha mai vinto: 3 soli precedenti, 2 pareggi (alla guida di Salernitana e Avellino) e una sconfitta, con il Lecce in A (doppietta di Santana per i rosanero). Se il Palermo in casa finora ha fatto bene, il Foggia in trasferta è imbattuto: per i «satanelli» pugliesi 2 pareggi e una vittoria, in casa dell’Andria. Domenica scorsa, invece, i ragazzi di Zeman hanno battuto in rimonta il Messina per 3-1.

Il primo appuntamento su Telegiornale di Sicilia è per domenica pomeriggio con «Tgs Studio Stadio», in onda a partire dalle ore 17. In studio, accanto a Cinzia Gizzi, padrona di casa del salottino calcistico di Tgs, ci sarà come ancora Italo Cucci, direttore editoriale di Italpress, e ospite fisso della rubrica di Telegiornale di Sicilia. In collegamento Nando Scarpello, preparatore dei portieri del Palermo Woman e componente della Buffon Football Accademy, l’accademia creata dall’ex portiere della Juventus e della Nazionale; Fabio Ciulla, l’imprenditore che ha dato vita al locale «Il Siciliano», fulcro della movida palermitana, la cui storia viene raccontata nel libro «Il Siciliano» con la prefazione del Sindaco Leoluca Orlando; il canoista Andrea Domenico Di Liberto, campione del mondo nel K1 200 m, primo italiano a vincere un oro in una gara sprint dopo Josefa Idem; ed Elisabetta Villaggio, figlia dell’attore Paolo Villaggio, che per la casa editrice La Nave di Teseo ha appena pubblicato «Fantozzi dietro le quinte. Oltre la maschera, la vita (vera) di Paolo Villaggio». A raccontare l’evolversi della partita tra Palermo e Foggia, in diretta dallo stadio «Renzo Barbera» ci sarà Giovanni Di Marco, con le immagini dal campo nel pre e nel post partita. Al termine dell’incontro, in diretta le interviste ai protagonisti della sfida.

Come di consueto, lunedì doppio appuntamento, di mattina in radio e in serata in televisione. Sulle frequenze di Rgs, a partire dalle 7.30 ci sarà il «Bar dello Sport» (e dalle 8 contemporaneamente su Telegiornale di Sicilia). Un’ora e mezza di discussione con gli interventi in diretta degli appassionati, sui temi scaturiti dall’ottava giornata di campionato e soprattutto dal match tra Palermo e Foggia. I commenti, le analisi e le risposte ai quesiti posti dai radioascoltatori, saranno affidati a Giovanni Di Marco che soddisferà la curiosità dei tifosi, i quali avranno modo di prenotarsi attraverso il numero 3351356928. Basterà inviare un messaggio tramite WhatsApp per essere richiamati e poter dire la propria opinione in diretta.

In serata si torna in tv con «Tgs Studio Sport», in onda alle 21.30 e in replica dopo la mezzanotte. La rubrica di approfondimento di Tgs come di consueto prevede analisi e commenti, le voci dei protagonisti del week-end e tutti i gol della giornata. Il tema principale della puntata sarà Palermo-Foggia, ma si parlerà anche del Catania, che dopo la vittoria esterna col Picerno cercherà di superare anche l’ostacolo Juve Stabia al «Massimino» e del Messina, reduce da 3 sconfitte di fila, che al «Franco Scoglio» riceverà il Monterosi Tuscia. Ad analizzare con Giovani Di Marco la sfida dei rosanero sarà l'ex centrocampista del Palermo Daniele Amerini, che ha indossato la maglia rosanero nella stagione 2001/02. Da Messina, in collegamento, Antonio Sangiorgi, giornalista che da anni racconta il calcio peloritano attraverso le frequenze di Rtp, mentre a Catania ci sarà il direttore artistico di Tgs, Salvo La Rosa.

