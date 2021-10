Il Palermo pareggia 0-0 con la Juve Stabia, Filippi: "Buona gara, non guardiamo la classifica"

Il Palermo non va oltre lo 0-0 nel match giocato al "Menti" contro la Juve Stabia, valido per la settima giornata del campionato di serie C (Girone C). Una gara sostanzialmente equilibrata con squadre che si sono affrontate a viso aperto ma che non hanno sbloccato il punteggio e alla fine si sono divise la posta in palio.

Nella conferenza stampa post match Giacomo Filippi è soddisfatto della prestazione del suo Palermo. Il tecnico non vuole guardare la classifica: “Non ragiono nell’ottica dell’occasione persa – afferma Filippi -. Dobbiamo ragionare partita dopo partita. Il Bari sta avendo una marcia spedita, nasce con i favori del pronostico e li sta rispettando. Spero possa rallentare e noi continuare a inanellare buone prestazioni e magari un filotto di vittorie. Ma non penso che la squadra abbia fatto male, anzi io sono molto contento. Certo nel primo tempo si poteva concretizzare qualche occasione”.

Filippi prosegue: “Per lunghi tratti abbiamo fatto bene in altri frangenti ci siamo abbassati e non mi è piaciuto. Rosso a Buttaro? Dal campo si vede a contrasto con la palla che va dall’altro lato. Ma l’arbitro ha visto così e ci spiace. Ma ci sta, gli errori li commettiamo tutti. Il mio giallo? Sul contrasto di Perrotta e Panico mi sono lamentato perché l’arbitro non ha dato retta al suo collaboratore. Poi ci siamo chiariti”. Opinione su altri singoli: “Fella nel primo tempo ha fatto bene poi stava calando fisicamente e ho deciso di cambiarlo con forze nuove. Silipo invece ha avuto una botta al piede“.

