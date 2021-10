Il Palermo gioca bene sul campo della Juve Stabia, ma nel finale rischia la beffa: 0-0

Un punto che permette di fare un altro passo avanti in classifica ma sicuramente resta l’amaro in bocca per quella che doveva essere la partita della svolta. Il Palermo pareggia al “Menti” con la Juve Stabia 0-0, una gara che la formazione di Filippi ha condotto bene e che poteva anche vincere se solo avesse avuto maggiore cattiveria sotto porta. Ma il calcio a volte sa essere crudele e così proprio all’ultimo istante del match la Juve Stabia con Stoppa ha clamorosamente fallito la palla del possibile vantaggio, complice la prodezza di Pelagotti con la mano di richiamo.

Il Palermo – eccezion fatta per l’ultima disattenzione difensiva – ha finalmente cambiato abito in trasferta: la compagine di Filippi in avvio di gara ha collezionato alcune importanti occasioni, soprattutto quella mal sfruttata da Brunori, che da buona posizione ha mirato sopra la traversa. Nella ripresa i rosa hanno comunque retto bene le avanzate delle “vespe” e in due occasioni hanno sfiorato il gol, prima con Floriano e poi ancora con Brunori.

L’espulsione diretta di Buttaro – fallaccio su un avversario – ha dato l’ultima carica alla squadra di Novellino che proprio al tramonto del match ha avuto la palla più importante per segnare. Un pareggio che permette al Palermo di uscire indenne da un campo comunque insidioso.

