Juve Stabia-Palermo 0-0, la diretta. Si riparte, entra Luperini

Si riparte. Confermato: entra Luperini, esce Dall'Oglio. Tatticamente non cambia nulla

Nell'intervallo si scalda con intensità Luperini, potrebbe entrare al posto di Dall'Oglio, ammonito

FINE PRIMO TEMPO: 0-0

46' Panico riesce a eludere il controllo dei due centrali del Palermo Perrotta e Marconi, ma la conclusione è da dimenticare

45' 1 minuto di recupero

44' Squizzato interviene duro su Fella, poteva essere il secondo giallo. L'arbitro lo grazia

42' Il tiro di destro di Valente non impensierisce il portiere Sarri

40' Di nuovo in avanti la Juve Stabia, il diagonale di Donati attraversa l'area, Rizzo non arriva, Doda fa buona guardia

37' Intervento pericoloso di Squizzato su Dall'Oglio: cartellino giallo

34' Brunori, tocco magico in area per Silipo, Troest l'anticipa e lo ferma in angolo

33' Bella triangolazione delle Vespe, Panico calcia altissimo

27' Ammonito anche Altobelli, pure per gioco pericoloso

26' Ammonito Dall'Oglio, che commette un brutto fallo su Rizzo

24' Silipo sguscia e serve Dall'Oglio, palla a Berunori che tira, murato da capitan Tonucci

21' Grande occasione per la Juve Stabia: Schiavi vince un contrasto e centra, nessuno dei compagni arriva sul pallone

19' Prima chance Juve Stabia: ribattuta la conclusione di Donati

Dopo la prima parte con il Palermo in netta supremazia, la Juve Stabia prende le misure ai rosa e si fa vedere in avanti.

10' Ancora Brunori, palla difficile, lontana dalla porta-

8' Silipo calcia la punizione, altissimo.

7' Silipo fermato con le cattive da Schiavi, l'arbitro gli risparmia il giallo

Il Palermo tiene bene il campo, chiude gli spazi e si fa avanti,. Novellino è preoccupato

5' Anche Valente ha un'occasione dal limite, ma spara anche lui lontano dalla porta

3' Prima grossa occasione Palermo: Brunori aggancia bene un lancio di Marconi, ma conclude alto

Juve Stabia Palermo, campionato di serie C girone C. Calcio d'inizio alle ore 21, stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. De Rose fa 300 partite in serie C.

Ecco le formazioni

JUVE STABIA (3-5-2): 35 Sarri; 24 Caldore, 6 Tonucci (cap.), 20 Troest; 27 Donati, 25 Altobelli, 16 Squizzato, 5 Schiavi, 3 Rizzo; 11 Panico, 32 Evacuo.

A disposizione: 1 Russo, 23 Lazzari, 2 Todisco, 7 Stoppa, 8 Scaccabarozzi, 9 Eusepi, 10 Bentivegna, 14 Berardocco, 17 Guarracino, 18 Della Pietra, 19 Lipari, 28 Esposito

Allenatore: Novellino.

PALERMO (3-4-2-1): 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 33 Perrotta, 15 Marconi; 77 Doda, 11 Dall’Oglio, 20 De Rose (cap.), 30 Valente; 23 Fella, 10 Silipo; 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 5 Marong, 54 Peretti, 79 Lancini, 17 Luperini, 7 Floriano, 31 Corona, 27 Soleri

Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Carella (Bari). ASSISTENTI: Ricciardi (Ancona) – Pedone (Reggio Calabria). QUARTO UOMO: Maccarini (Arezzo)

