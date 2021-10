Coppa Italia serie C, il Palermo Calcio a 5 travolge il Partinico 6-2

Il Palermo Calcio a 5 batte nettamente il Caresse Partinico in Coppa Italia, a sette giorni dalla sfida di campionato che, invece, era terminata in parità (1-1).

A siglare il vantaggio è il Caresse Partinico con Grigoli, ma il Palermo C5 attacca fino a trovare il pareggio con Maniscalco. Il Caresse, però, poco dopo sigla il nuovo vantaggio con Emmolo ma sul finire del primo tempo il Palermo trova il nuovo pareggio con Bongiovanni e poi il sorpasso con Sgarlata. Nel secondo tempo, i rosanero dilagano ancora con Bongiovanni, mentre il 2-5 porta porta la firma di Sgarlata (doppietta per lui). A siglare il definito 2-6 è capitan Marretta.

Entusiasta per la vittoria e per la prestazione dei suoi giocatori mister Zapparata: “Abbiamo interpretato molto bene la partita. Sono felice per questa vittoria, molto importante per cercare di superare il primo turno di Coppa Italia, competizione nella quale vogliamo fare bene - dichiara nel dopo partita -. Dovevamo stare più attenti in occasione dei due gol subiti, nati da due nostre disattenzioni".

"Però – prosegue il tecnico del Palermo C5 – mi è piaciuto tantissimo l’atteggiamento della squadra che, nonostante sia andata due volte sotto, è stata in grado di reagire e poi di vincere in scioltezza. Non mi piace mai parlare dei singoli, ho la fortuna di allenare dei ragazzi eccezionali. Oggi, però, - conclude l’allenatore rosanero Zapparata - voglio fare un piccolo strappo alla regola dicendo che sono molto contento della rete di Marretta: grande professionista, leader dentro il campo e nello spogliatoio. Non a caso - conclude - è il nostro capitano”. EP MEDIA

© Riproduzione riservata